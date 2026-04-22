La estabilidad de la legislatura ha vuelto a quedar en entredicho este miércoles en el Congreso de los Diputados. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha lanzado un duro ataque contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestionando su legitimidad para seguir en el cargo y exigiéndole argumentos para no convocar elecciones generales de inmediato.

El «fin de ciclo» según Junts

Nogueras ha dibujado un escenario de agotamiento gubernamental, acusando a Sánchez de incumplir sistemáticamente los acuerdos alcanzados con las fuerzas que facilitaron su investidura. Para la diputada catalana, la gestión del Ejecutivo está marcada por la parálisis y la contradicción.

Falta de apoyos: Junts sostiene que el presidente ocupa el poder «sin una mayoría» sólida, pactando con la derecha de forma oportunista.

Junts sostiene que el presidente ocupa el poder «sin una mayoría» sólida, pactando con la derecha de forma oportunista. Agravios económicos: La portavoz ha afeado al Gobierno el bloqueo de medidas como el IVA franquiciado, la rebaja de la cuota de autónomos o la ley contra las ocupaciones.

La portavoz ha afeado al Gobierno el bloqueo de medidas como el IVA franquiciado, la rebaja de la cuota de autónomos o la ley contra las ocupaciones. Corrupción: Nogueras ha señalado que la situación se ve agravada por los casos de corrupción que acechan al entorno del Ejecutivo, calificándolos como la «guinda» de una gestión deficiente.

«¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones?», ha sentenciado la portavoz de Junts.

Choque por la inmigración y Cataluña

El debate ha subido de tono al abordar la política territorial y social. Nogueras ha acusado al PSOE de utilizar a Cataluña como «decorado» de propaganda y ha criticado duramente la regularización de personas migrantes, asegurando que el Gobierno la ha impuesto «por la puerta de atrás» y sin asumir el coste económico de la medida.

La respuesta de Sánchez: «Hacer países mejores»

El presidente del Gobierno ha rechazado de plano las críticas de su socio de investidura, defendiendo la labor del Ejecutivo como un muro de contención frente a la «ola reaccionaria».

Derechos y regularización: Sánchez ha defendido con firmeza la normalización de las personas migrantes, asegurando que reconocer sus derechos hará de Cataluña y de España «países mejores». Ha cuestionado, además, qué problema tiene Junts con la integración de quienes ya contribuyen al desarrollo del país.

Sánchez ha defendido con firmeza la normalización de las personas migrantes, asegurando que reconocer sus derechos hará de Cataluña y de España «países mejores». Ha cuestionado, además, qué problema tiene Junts con la integración de quienes ya contribuyen al desarrollo del país. Escudo económico: Frente a las acusaciones de empobrecimiento, el presidente ha sacado pecho por el real decreto de 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y una rebaja fiscal de 2.500 millones destinada a la descarbonización y la protección de autónomos e industria.

Sánchez ha concluido su intervención justificando la existencia del Gobierno de coalición como la única alternativa viable frente a los pactos entre PP y Vox, obviando la petición de adelanto electoral y reafirmando su compromiso con una agenda de «reconocimiento de derechos».