El Ingesa destina más de 63.000 euros para renovar el equipamiento clínico del Hospital Universitario de Ceuta, priorizando la atención en situaciones de emergencia vital y la comodidad del paciente.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha puesto en marcha un ambicioso plan de renovación de mobiliario y equipamiento clínico para el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Con una inversión base de 63.670 euros, la entidad busca adquirir camillas especializadas y tres carros de reanimación cardiopulmonar (RCP) destinados a modernizar los servicios de urgencias, rehabilitación y pruebas especiales.

Esta licitación responde a una «necesidad urgente» motivada por el desgaste natural derivado del uso intensivo en el entorno hospitalario. Según los pliegos de la contratación, el objetivo es garantizar una atención de máxima calidad para una población que ya ronda los 85.000 habitantes.

Equipamiento clave para situaciones críticas

El contrato se divide en cuatro lotes que cubren diferentes áreas asistenciales:

Lote 1: Transporte de pacientes. 12 camillas fundamentales para el flujo diario en la unidad de Urgencias.

12 camillas fundamentales para el flujo diario en la unidad de Urgencias. Lote 2: Exploración hidráulica. 13 unidades destinadas a consultas externas y rehabilitación.

13 unidades destinadas a consultas externas y rehabilitación. Lote 3: Alta precisión. 4 camillas motorizadas para el área de pruebas especiales, diseñadas para maximizar la comodidad del paciente.

4 camillas motorizadas para el área de pruebas especiales, diseñadas para maximizar la comodidad del paciente. Lote 4: Emergencia vital. Tres carros de RCP para rehabilitación y pruebas especiales.

Carros de RCP: Tecnología que salva vidas

La adquisición de los carros de RCP destaca como uno de los puntos más sensibles de la licitación. Ingesa busca dispositivos modernos que optimicen los tiempos de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria. Estos equipos contarán con:

Sistemas de almacenamiento organizados para acceso inmediato al material. Ruedas de alta maniobrabilidad. Soportes específicos para desfibriladores y botellas de oxígeno.

Desde el organismo subrayan que disponer de material funcional y de última generación «puede marcar la diferencia en una emergencia vital».

Exigencias de calidad y logística

El pliego técnico de Ingesa es tajante: no se aceptarán equipos de segunda mano ni de demostración. Todo el material debe ser nuevo, con estructuras resistentes, fáciles de desinfectar y con homologación de grado médico.

Además, la empresa adjudicataria no solo suministrará el material, sino que tendrá la responsabilidad de realizar la instalación, puesta en marcha y la formación del personal sanitario. La logística también corre por cuenta del proveedor, incluyendo el transporte y la retirada de residuos y embalajes del muelle de carga del HUCE sin costes adicionales.

Finalmente, Ingesa ha señalado que, si la adjudicación se realiza por un importe inferior al presupuesto base, existe la posibilidad de incrementar el número de unidades finales, maximizando así el impacto de esta inversión técnica que, en última instancia, busca mejorar la seguridad y el bienestar de los pacientes ceutíes.