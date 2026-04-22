La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados ha vivido este miércoles uno de sus enfrentamientos más agrios entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Tras casi un mes sin verse las caras, ambos líderes han intercambiado duros reproches que han oscilado entre la validez de los pactos autonómicos y la gestión de las infraestructuras y la corrupción.

Sánchez: «Una patada a la Constitución»

El jefe del Ejecutivo ha centrado su ataque en el reciente acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en Extremadura. Según Sánchez, esta alianza supone «violar» los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.

«Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución», ha espetado el presidente.

Sánchez ha advertido sobre las consecuencias económicas y sociales del pacto extremeño:

Frenazo energético: Ha calificado de «irresponsabilidad» el supuesto freno a las renovables en la región, vitales para combatir crisis energéticas globales.

Ha calificado de «irresponsabilidad» el supuesto freno a las renovables en la región, vitales para combatir crisis energéticas globales. Ataque a lo público: Ha acusado a Feijóo de buscar el «desmantelamiento de lo público» y ha cerrado su intervención con una frase lapidaria: «Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B».

Feijóo: «Falta de humanidad y corrupción»

Por su parte, el líder del Partido Popular ha evitado entrar en el debate sobre Extremadura —al no tener turno de réplica tras el cierre de Sánchez— y ha centrado su discurso en la situación social y la corrupción que, a su juicio, asola al Ejecutivo.

Feijóo ha reprochado a Sánchez una supuesta desconexión con la realidad de los ciudadanos, señalando que el presidente ha viajado más veces a China que a localidades afectadas por crisis o problemas de infraestructuras como Adamuz (Córdoba) o Paiporta (Valencia).

Dura crítica social: «Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad», ha afirmado Feijóo, describiendo a un Gobierno «implacable recaudando» pero «insensible» ante los fallos diarios en los trenes de Cercanías o el estado de las autovías.

«Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad», ha afirmado Feijóo, describiendo a un Gobierno «implacable recaudando» pero «insensible» ante los fallos diarios en los trenes de Cercanías o el estado de las autovías. Gestión económica: El líder del PP ha recordado el «récord» de deuda pública y el aumento de impuestos bajo el mandato socialista.

La réplica económica

Frente a las críticas por la gestión, Sánchez se ha escudado en el aval de organismos internacionales. Ha citado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar que España tendrá menos deuda pública que la media mundial por primera vez en 16 años.

El presidente ha concluido afirmando que, mientras el país «funciona», la oposición lleva años «confundiendo sus deseos con la realidad», cerrando un cara a cara que confirma la fractura total entre las dos principales fuerzas políticas del país.