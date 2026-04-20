Este próximo miércoles 22 de abril, los ciudadanos de Ceuta serán testigos de un imponente despliegue aéreo. Según ha informado El Faro de Ceuta, aviones de combate Eurofighter Typhoon C-16 sobrevolarán la ciudad autónoma en el marco de un ejercicio de adiestramiento coordinado entre el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio.

Coordinación entre el Aire y la Artillería

Las maniobras, que se desarrollarán entre las 8:00 y las 14:00 horas, tienen como objetivo principal el entrenamiento del Regimiento Mixto de Artillería número 30 (Ramix-30). En concreto, el Grupo de Artillería Antiaérea pondrá a prueba sus sistemas de seguimiento y radares 3D frente a las incursiones simuladas de los cazas.

Desde la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu) se ha querido dar un mensaje de tranquilidad a la población:

Sin fuego real: Se trata exclusivamente de un ejercicio de «seguimiento de aeronaves». No se realizarán disparos ni acciones de fuego.

Se trata exclusivamente de un ejercicio de «seguimiento de aeronaves». No se realizarán disparos ni acciones de fuego. Horario limitado: El despliegue finalizará a mediodía para minimizar el impacto en la rutina urbana.

El despliegue finalizará a mediodía para minimizar el impacto en la rutina urbana. Petición de disculpas: La Comgeceu ha solicitado de antemano la comprensión de los vecinos ante las posibles molestias acústicas.

Tecnología de vanguardia sobre el Estrecho

Los protagonistas del ejercicio son auténticos prodigios de la ingeniería:

Eurofighter Typhoon (Ala 11): Procedentes de la Base Aérea de Morón, estos cazas son la «punta de lanza» de nuestra aviación, capaces de alcanzar velocidades de 2,0 Mach (el doble de la velocidad del sonido). Sistemas de defensa: El Ramix-30 empleará sus cañones Oerlikon y misiles MISTRAL, apoyados por las avanzadas direcciones de tiro SKYDOR para los ejercicios de captación y rastreo.

Unidades con historia

Este ejercicio no solo es una exhibición de fuerza, sino una puesta a punto de unidades con siglos de tradición. El Ramix-30, custodio de la soberanía en el Monte Hacho, colabora estrechamente con el Ala 11, unidad famosa por su lema «Vista, Suerte y al Toro», que ha participado recientemente en misiones internacionales de la OTAN en el Báltico.

Estas maniobras forman parte del Programa Anual de Preparación de las Fuerzas Armadas, diseñado para garantizar la integridad territorial y la eficacia operativa en cualquier escenario.