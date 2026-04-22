Tras el pacto alcanzado en Extremadura, el mapa de los gobiernos autonómicos parece estar a punto de completar una nueva pieza. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado esta mañana que las negociaciones con el Partido Popular para la investidura de Jorge Azcón en Aragón están en su fase final.

Acuerdo «en las próximas horas»

En una entrevista concedida a Antena 3, Abascal se ha mostrado optimista sobre la resolución del bloqueo en la región aragonesa. El líder de Vox ha señalado que las conversaciones han progresado significativamente y espera que el anuncio oficial se produzca de forma inminente.

“Espero que en las próximas horas lleguemos a un acuerdo en Aragón, está muy avanzado”, ha asegurado Abascal.

Esta afirmación coincide con las previsiones del PP, cuyas fuentes apuntaban ayer a que el pacto podría hacerse público hoy mismo, posiblemente tras la investidura definitiva de María Guardiola en Extremadura, evitando así el solapamiento de ambos hitos comunicativos.

Vox exige más peso que en Extremadura

La formación de Abascal acude a la mesa de negociación en Zaragoza con una postura de fuerza, basándose en los resultados electorales obtenidos en la comunidad. Desde Vox se subraya un dato clave: en Aragón obtuvieron un punto porcentual más que en Extremadura.

Bajo esta premisa, el partido reivindica:

Mayor presencia institucional: Una cuota de consejerías superior a la acordada en otras regiones.

Una cuota de consejerías superior a la acordada en otras regiones. Peso político en el programa: Una influencia directa en las políticas de Gobierno que refleje su peso electoral.

Una influencia directa en las políticas de Gobierno que refleje su peso electoral. Agenda nacional: Al igual que en el documento extremeño, Vox busca que la «prioridad nacional» sea un eje vertebrador del pacto, en sintonía con la moción que se vota hoy en el Congreso.

Mientras las Cortes de Aragón celebran hoy una reunión ordinaria de la Mesa, todas las miradas están puestas en el Palacio de la Aljafería a la espera de que se ratifique un acuerdo que convertiría a Jorge Azcón en el próximo presidente de Aragón con el apoyo directo de la formación de Santiago Abascal.