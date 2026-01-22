La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada de gran inestabilidad en la ciudad autónoma, con lluvias débiles intermitentes y un inicio del día marcado por el riesgo de fenómenos tormentosos antes de dar paso a intervalos nubosos.

Ceuta amanece este jueves 22 de enero de 2026 bajo un escenario meteorológico cambiante. Según los datos facilitados por la AEMET, la ciudad experimentará una sucesión de variaciones en el estado del cielo, comenzando con un ambiente de abundantes nubes y precipitaciones escasas durante las primeras horas de la madrugada.

El factor más destacado de la jornada será la probabilidad de tormentas durante la mañana, una situación que tenderá a remitir a partir del mediodía. A pesar de que las lluvias no serán intensas —con registros estimados de apenas 0.3 litros por metro cuadrado—, la nubosidad persistirá hasta bien entrada la tarde, cuando los cielos comenzarán a abrirse ligeramente para concluir el día con intervalos nubosos y algún chubasco residual.

Temperaturas y condiciones del viento

En el apartado térmico, Ceuta se mantiene en valores muy similares a los registrados el miércoles, sin cambios significativos que alteren la sensación ambiental:

• Temperaturas máximas: Se alcanzarán los 17°C en las horas centrales del día.

• Temperaturas mínimas: El termómetro no bajará de los 13°C, manteniendo un ambiente fresco pero suave.

• Vientos: Predominará la dirección oeste, soplando principalmente en forma de brisas ligeras que no supondrán complicaciones para la navegación ni el tránsito peatonal.

Resumen de precipitaciones

Aunque el paraguas será necesario de forma intermitente, las lluvias serán testimoniales en cuanto a volumen. Se espera que la mayor probabilidad de agua se concentre en torno a la medianoche y nuevamente al final del día (sobre las 23:00 horas), con apenas 0.1 litros previstos para el cierre de la jornada.

La estabilidad parece que ganará terreno de cara a la tarde, desapareciendo el riesgo de tormentas en la segunda mitad del jueves, lo que permitirá un ambiente más tranquilo para las actividades al aire libre.