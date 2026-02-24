El mercado mayorista registrará precios negativos durante el tramo central de este martes, con un mínimo histórico a las 14:00 horas. Por el contrario, el coste se disparará hasta los 98,15 euros/MWh durante la tarde.

El precio de la luz hoy, martes 24 de febrero, presentará una volatilidad extrema en el mercado mayorista, según los últimos datos proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). La jornada estará marcada por una brecha acusada entre las horas centrales del día, donde los precios llegarán a terreno negativo, y los picos de demanda de la mañana y la noche, donde el coste de la electricidad se encarecerá de forma significativa.

¿Cuándo es más barato poner la lavadora hoy?

Para los consumidores que busquen optimizar su ahorro, la mejor hora para utilizar los electrodomésticos de mayor consumo, como la lavadora o el lavavajillas, será a las 14:00 horas, cuando el precio alcanzará su mínimo diario de -0,92 euros/MWh.

El tramo comprendido entre las 11:00 y las 16:00 horas será el más favorable de toda la jornada, con precios que se mantendrán en valores negativos. Destacan también las 15:00 horas (-0,88 euros/MWh) y las 13:00 horas (-0,83 euros/MWh) como momentos óptimos para concentrar el gasto energético.

Las horas más caras de la jornada

Por el contrario, el precio de la luz alcanzará sus niveles más elevados durante la tarde y las primeras horas de la noche. El pico máximo de la jornada se registrará a las 19:00 horas, con un coste de 98,15 euros/MWh, lo que la convierte en la franja más prohibitiva para el consumo intensivo.

El tramo más tensionado se concentrará entre las 18:00 y las 21:00 horas. Otros momentos de elevado coste serán las 07:00 horas (85,72 euros/MWh) y las 20:00 horas (74,98 euros/MWh).

Precio de la luz hoy, martes 24 de febrero: detalle hora a hora