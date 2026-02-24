La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada marcada por la nubosidad abundante en la ciudad autónoma, con vientos flojos de componente sudeste y máximas de 17 grados.

La ciudad de Ceuta afronta este martes, 24 de febrero de 2026, una jornada caracterizada por la inestabilidad en el estado del cielo. Según la predicción oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el escenario meteorológico estará dominado por una nubosidad persistente que evolucionará a lo largo de las próximas horas, aunque sin cambios significativos en el apartado térmico respecto a la jornada precedente.

Evolución del estado del cielo

El día ha comenzado con cielos muy nubosos, una tónica que se mantendrá durante la madrugada y hasta las 06:00 horas. A partir de ese momento, la nubosidad ganará densidad, dando paso a un escenario de cielos cubiertos que se prolongará hasta la mitad del día. Para el tramo final de la jornada, la previsión apunta a que se mantendrán las nubes abundantes en todo el área de la ciudad autónoma.

Temperaturas y sensación térmica

En lo que respecta a los valores termométricos, la AEMET estima que no habrá grandes variaciones. Las claves de las temperaturas para hoy son:

• Temperatura máxima: Se situará en los 17 grados, valores muy similares a los registrados durante el lunes.

• Temperatura mínima: Oscilará en torno a los 11 grados.

• Sensación térmica: La sensación mínima será ligeramente superior a la real, situándose en los 12 grados.

En cuanto al régimen de vientos, se esperan vientos flojos predominantes de dirección sudeste, lo que contribuirá a la estabilidad del ambiente pese a la falta de claros en el cielo ceutí.