El martes 16 de junio de 2026 llega con un precio medio de la luz de 0,1540 €/kWh, pero con un contraste claro entre tramos: durante el día hay ventanas muy competitivas y, por la noche, el coste sube con fuerza. Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 14 a 15 h (0,0505 €/kWh), mientras que la hora más cara es de 21 a 22 h (0,2798 €/kWh). En el semáforo rojo del día, la clave para recortar es mover el consumo hacia el mediodía.
El propio patrón del precio marca la estrategia doméstica: aprovecha la franja más económica del día (0,06 €/kWh) para tareas que puedas programar —como lavadora, lavavajillas o cargas del acumulador— y evita, en la medida de lo posible, el tramo de 21 a 22 h, donde se concentra el pico más caro.
Horas clave para ahorrar: de 14 a 15 h, y ojo con el pico de 21 a 22 h
Este martes, las oportunidades están bien definidas. La hora más barata es 14-15 h (0,0505 €/kWh), ideal para concentrar el consumo alto y hacer que “trabajen” los electrodomésticos. Si buscas aún más margen, el día también presenta una franja más económica en torno a 0,06 €/kWh, útil para planificar cuando no te sea posible ajustar al minuto.
- Hora más barata: 14:00-15:00, 0,0505 €/kWh
- Hora más cara (evitar): 21:00-22:00, 0,2798 €/kWh
- Franja más económica: alrededor de 0,06 €/kWh
La recomendación para una factura más ligera es sencilla: desplaza el consumo intensivo hacia el mediodía y reduce lo posible en el tramo del pico, especialmente si sueles cocinar tarde o dejar cargas activas al final de la jornada.
Evolución por tramos del día (madrugada, mañana, tarde y noche)
Madrugada: los primeros tramos del día se mantienen en niveles relativamente contenidos, con precios que rondan valores cercanos entre sí durante 00:00-07:00, aunque ya se aprecia cierta tendencia al alza al aproximarse la mañana.
Mañana: en las horas de 08:00 a 12:00 el precio oscila, con momentos más favorables (como 09:00-10:00) y otros algo menos interesantes (por ejemplo, 10:00-11:00). Es un tramo “usable”, pero el gran ahorro del día llega después.
Tarde: aquí está el giro del martes. La tarde arranca con precios bajos y, sobre todo, en 14:00-15:00 se alcanza el nivel más atractivo del día (0,0505 €/kWh). Desde 15:00 en adelante, el precio sube progresivamente, pero sigue siendo mejor que la noche.
Noche: es la parte más cara. Desde 18:00 se inicia una escalada clara, culminando en el pico de 21:00-22:00 (0,2798 €/kWh). Si puedes, programa el grueso del consumo antes de esa hora para evitar pagar el tramo más caro.
Precio de la luz por horas (martes 16/06/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,143 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1437 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1295 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1288 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,129 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1317 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,159 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1618 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1675 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,1278 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,1708 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,15 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,1402 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,1194 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0505 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0611 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,077 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0972 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,2139 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,231 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,261 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,2798 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,216 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,2059 €/kWh