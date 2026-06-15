El martes 16 de junio de 2026 llega con un precio medio de la luz de 0,1540 €/kWh, pero con un contraste claro entre tramos: durante el día hay ventanas muy competitivas y, por la noche, el coste sube con fuerza. Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 14 a 15 h (0,0505 €/kWh), mientras que la hora más cara es de 21 a 22 h (0,2798 €/kWh). En el semáforo rojo del día, la clave para recortar es mover el consumo hacia el mediodía.

El propio patrón del precio marca la estrategia doméstica: aprovecha la franja más económica del día (0,06 €/kWh) para tareas que puedas programar —como lavadora, lavavajillas o cargas del acumulador— y evita, en la medida de lo posible, el tramo de 21 a 22 h, donde se concentra el pico más caro.

Horas clave para ahorrar: de 14 a 15 h, y ojo con el pico de 21 a 22 h

Este martes, las oportunidades están bien definidas. La hora más barata es 14-15 h (0,0505 €/kWh), ideal para concentrar el consumo alto y hacer que “trabajen” los electrodomésticos. Si buscas aún más margen, el día también presenta una franja más económica en torno a 0,06 €/kWh, útil para planificar cuando no te sea posible ajustar al minuto.

Hora más barata: 14:00-15:00, 0,0505 €/kWh

14:00-15:00, Hora más cara (evitar): 21:00-22:00, 0,2798 €/kWh

21:00-22:00, Franja más económica: alrededor de 0,06 €/kWh

La recomendación para una factura más ligera es sencilla: desplaza el consumo intensivo hacia el mediodía y reduce lo posible en el tramo del pico, especialmente si sueles cocinar tarde o dejar cargas activas al final de la jornada.

Evolución por tramos del día (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: los primeros tramos del día se mantienen en niveles relativamente contenidos, con precios que rondan valores cercanos entre sí durante 00:00-07:00, aunque ya se aprecia cierta tendencia al alza al aproximarse la mañana.

Mañana: en las horas de 08:00 a 12:00 el precio oscila, con momentos más favorables (como 09:00-10:00) y otros algo menos interesantes (por ejemplo, 10:00-11:00). Es un tramo “usable”, pero el gran ahorro del día llega después.

Tarde: aquí está el giro del martes. La tarde arranca con precios bajos y, sobre todo, en 14:00-15:00 se alcanza el nivel más atractivo del día (0,0505 €/kWh). Desde 15:00 en adelante, el precio sube progresivamente, pero sigue siendo mejor que la noche.

Noche: es la parte más cara. Desde 18:00 se inicia una escalada clara, culminando en el pico de 21:00-22:00 (0,2798 €/kWh). Si puedes, programa el grueso del consumo antes de esa hora para evitar pagar el tramo más caro.

Precio de la luz por horas (martes 16/06/2026)