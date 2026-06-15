La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha comunicado los resultados del sorteo de EuroDreams correspondiente al lunes, 15 de junio de 2026. La presente edición del sorteo se ha celebrado conforme al calendario oficial y se ha procedido a la comprobación de la combinación ganadora divulgada por la entidad. Los datos se publican a partir de la información facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen en este texto con carácter informativo.

La verificación de la combinación ganadora se ha efectuado según los procedimientos habituales y los boletos se han emitido a través de los puntos de venta autorizados por la SELAE. Se recuerda que otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan productos distintos dentro del mercado de juego, con reglamentaciones propias.

Combinación ganadora

Se ha registrado como combinación premiada la siguiente secuencia: 03, 14, 20, 22, 29, 40. El Número Sueño asociado a la presente extracción es el 5.

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

El escrutinio oficial refleja la correspondencia entre las apuestas presentadas y la combinación ganadora indicada por la SELAE. En EuroDreams se establece un premio principal cuya cuantía se abona mensualmente durante un periodo determinado; en la presente modalidad el primer premio asciende a 20.000 €/mes durante 30 años, conforme a las bases del juego. Las demás categorías de premio se determinan por el número de aciertos de la combinación y la coincidencia del Número Sueño, según las tablas publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

EuroDreams se juega eligiendo seis números entre el 1 y el 40 y un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. El coste de la apuesta sencilla es de 2,50 €. El primer premio indicado se abona en modalidad de renta mensual durante el periodo reglamentario establecido en las bases del sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán cobrarse en los establecimientos y oficinas autorizadas por la SELAE o en las entidades designadas para tal fin, aportando la documentación que se requiera en cada caso. El plazo para solicitar el cobro será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las percepciones estarán sujetas a las retenciones fiscales aplicables, conforme al umbral exento y a las normas vigentes de la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La EuroDreams se integra entre los juegos regulados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se rige por la normativa estatal pertinente. Su periodicidad semanal incluye jornadas los lunes y los jueves, siguiendo el calendario oficial publicado por la entidad gestora.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de los premios y el listado oficial se publica por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).