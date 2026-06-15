Ceuta mira hoy al precio de los combustibles con una fotografía clara del mercado local. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones y el coste medio de la Gasolina 95 se sitúa en 1,448 €/L (con un rango entre 1,429 y 1,469 €/L). A continuación te resumimos las gasolineras más baratas y, al final, también las más caras, para que puedas decidir con criterio en tu próximo repostaje.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Si repostar Gasolina 95 es tu objetivo, hoy la opción más competitiva está en ON365, con el precio más bajo del muestreo.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,429 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,429 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,448 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,448 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,448 €/L

Gasolina 98

En Gasolina 98, ON365 vuelve a colocarse en la parte alta del ranking de precios, con dos ubicaciones al mismo nivel.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,478 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,478 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,478 €/L

Diésel

Para el Diésel (Gasóleo A), el precio más bajo del día también corresponde a ON365.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,519 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,519 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,538 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,538 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,538 €/L

Las más caras

El contraste de precios existe y conviene tenerlo en mente. En Gasolina 95, las estaciones con los valores más altos son CEPSA y, en el resto del rango, MOEVE.

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,469 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,469 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,449 €/L

Origen: Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Compara por tipo de combustible : los precios cambian entre Gasolina 95, Gasolina 98 y Diésel, así que no es suficiente mirar un solo surtidor.

: los precios cambian entre Gasolina 95, Gasolina 98 y Diésel, así que no es suficiente mirar un solo surtidor. Revisa el rango : por ejemplo, en Gasolina 95 hoy hay diferencias entre 1,429 y 1,469 €/L . Ese margen se nota si vas a repostar más de un depósito.

: por ejemplo, en Gasolina 95 hoy hay diferencias entre y . Ese margen se nota si vas a repostar más de un depósito. Planifica con el trayecto : el “más barato” no siempre compensa si te supone un desvío largo. Calcula si la diferencia por litro compensa el tiempo y el consumo.

: el “más barato” no siempre compensa si te supone un desvío largo. Calcula si la diferencia por litro compensa el tiempo y el consumo. Ten en cuenta la cadencia: los precios pueden variar con el día. Si puedes, confirma antes de salir o apuesta por repostar cuando veas mayor disparidad entre estaciones.

Con estos datos de la jornada, lo más inteligente es decidir con números: el ahorro suele estar en elegir la estación adecuada para tu combustible y repostar en el momento oportuno.