Si hoy vas a repostar en Ceuta, te interesa saber dónde el litro sale mejor. Con datos del Ministerio para la Transición Ecológica para el miércoles, 29 de abril de 2026, se han analizado 10 estaciones y el precio medio orientativo queda así: 1.438 €/L en gasolina 95, 1.471 €/L en gasolina 98 y 1.663 €/L en diésel (Gasóleo A), con rangos que ayudan a comparar antes de parar.

Las gasolineras más baratas hoy

En la práctica, el ahorro suele estar en moverse hacia las ofertas más bajas del listado. Estas son las más competitivas según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Gasolina 95

SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.428 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.428 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.428 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.428 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.428 €/L

En gasolina 95, el precio mínimo observado es 1.428 €/L, mientras que el promedio se sitúa en 1.438 €/L. Es una diferencia que, aunque parezca corta por litro, se nota al repostar un depósito completo.

Gasolina 98

SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.458 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.458 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.458 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.458 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.458 €/L

Para la 98, la horquilla del análisis deja un promedio de 1.471 €/L y un mínimo en torno a 1.458 €/L en varias de las estaciones indicadas.

Diésel

SHELL CATENA (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.658 €/L

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.658 €/L

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.658 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.658 €/L

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.658 €/L

En diésel, el precio medio es de 1.663 €/L y el mínimo detectado marca 1.658 €/L. De nuevo, comparar antes de repostar puede evitar pagar de más.

Las más caras

Si, por comodidad o ruta, te encuentras en un punto con precio superior, aquí están los valores más altos del listado para las referencias disponibles.

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta) – Gasolina 95: 1.459 €/L

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta) – Gasolina 95: CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta) – Gasolina 95: 1.453 €/L

(Avenida González Tablas, S/N, Ceuta) – Gasolina 95: CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N-Fronte Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta) – Gasolina 95: 1.453 €/L

Estos datos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica y te sirven para ajustar la decisión según el precio por litro de tu zona.

Consejos

Compara por litro, no por “promociones” : mira el precio exacto del combustible (95, 98 o Gasóleo A) antes de pagar.

: mira el precio exacto del combustible (95, 98 o Gasóleo A) antes de pagar. Calcula el ahorro : si la diferencia es de apenas unos céntimos, se reduce si repostas poco; aumenta si haces un llenado.

: si la diferencia es de apenas unos céntimos, se reduce si repostas poco; aumenta si haces un llenado. Ten en cuenta tu ruta : el “mejor precio” no siempre compensa si te desvías mucho.

: el “mejor precio” no siempre compensa si te desvías mucho. Revisa la referencia oficial: los valores cambian; vuelve a consultar el listado del Ministerio para la Transición Ecológica cuando vayas a repostar.

Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.