El precio de la luz para este sábado 22 de marzo de 2026 se sitúa en un nivel moderado con un coste medio de 0,1081 €/kWh, marcando una jornada de semáforo amarillo que ofrece oportunidades claras de ahorro para los hogares españoles.

La tarifa eléctrica presenta un comportamiento típico de fin de semana, con un valle pronunciado durante las horas centrales del día que los consumidores pueden aprovechar para optimizar su factura energética.

Las mejores horas para ahorrar en la factura de la luz

Los hogares que quieran reducir su gasto eléctrico deben concentrar su consumo en la franja de 11:00 a 12:00 horas, cuando el precio toca su mínimo diario con 0,0643 €/kWh. Esta será la hora más económica para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como la lavadora o el lavavajillas.

Por el contrario, conviene evitar el consumo entre las 20:00 y las 21:00 horas, momento en que la tarifa alcanza su pico máximo con 0,1601 €/kWh. La diferencia entre ambos extremos supera los 9 céntimos por kilovatio hora, una brecha significativa para el ahorro doméstico.

La franja más económica del día se extiende por la tarde con precios en torno a 0,06 €/kWh, creando un valle de oportunidades que los consumidores pueden aprovechar para las tareas domésticas más intensivas en consumo energético.

Evolución del precio por tramos horarios

Durante la madrugada, los precios arrancan elevados superando los 0,15 €/kWh y van descendiendo gradualmente hasta primera hora de la mañana, donde se estabilizan en torno a los 0,13 €/kWh.

La mañana marca el punto de inflexión de la jornada, con una caída pronunciada desde las 8:00 horas que sitúa los precios por debajo de 0,09 €/kWh a partir de las 9:00, alcanzando los mínimos del día en el tramo central de 11:00 a 14:00 horas.

Por la tarde, los precios se mantienen contenidos hasta las 18:00 horas, con valores que no superan los 0,08 €/kWh, lo que convierte este período en especialmente favorable para el consumo doméstico.

En el tramo nocturno, se produce el repunte más significativo del día entre las 19:00 y 21:00 horas, con la tarifa disparándose hasta los 0,16 €/kWh, antes de iniciar un descenso que se prolonga hasta el final de la jornada.

Precio de la luz por horas para el 22/03/2026