Hoy, 22 de marzo de 2023, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso en relación a las condiciones climáticas en España. La borrasca Therese continúa afectando las islas Canarias, manteniendo una situación de inestabilidad atmosférica en la región que podría extenderse hacia el sur de la Península Ibérica.

En particular, se pronostica que en Canarias las precipitaciones serán abundantes, especialmente en las islas de mayor relieve. Los meteorólogos advierten que las intensidades de lluvia pueden llegar a ser muy fuertes en algunas áreas, así como la posibilidad de tormentas y granizo.

De acuerdo con las previsiones, la mitad sur de la Península experimentará además ciertas lluvias, aunque serán de carácter más débil y ocasional. Los chubascos más intensos se concentrarán en el extremo sur, donde existe la posibilidad de que también se produzcan tormentas en el litoral.

En cuanto al resto de la Península y Baleares, se espera que los cielos permanezcan mayormente poco nubosos. Sin embargo, podría haber nubosidad baja en el extremo norte durante las primeras horas del día, y es posible que se registren precipitaciones débiles o moderadas al final del día en el noreste de Cataluña.

La formación de bancos de niebla matinales es probable, especialmente en áreas bajas del suroeste de la meseta norte y en el este de la meseta sur, lo que podría afectar la visibilidad en esas zonas durante las primeras horas.

Respecto a las temperaturas, se anticipa un descenso en las mínimas en la Península y Baleares, mientras que en Canarias se prevén pocos cambios. Las temperaturas máximas, por su parte, disminuirán en el extremo norte de la Península, pero en el resto, especialmente en el centro y este, se esperan aumentos.

Es importante mencionar que puede haber heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos y la Ibérica. En el interior de la Península, se prevé un viento flojo variable, con tendencia a que predomine la componente norte, siendo algo más intenso durante la tarde.

Los litorales del sur y noroeste experimentarán un viento moderado del este, con intervalos fuertes en los litorales atlánticos gallegos. Por su parte, en Canarias, el viento soplará del suroeste con intervalos fuertes y existe la posibilidad de rachas muy fuertes, aunque se espera que su intensidad disminuya a lo largo del día.