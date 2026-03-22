La segunda cita del Mundial de MotoGP 2026 llega al Autódromo Internacional Ayrton Senna con los pilotos de la categoría intermedia listos para afrontar 26 vueltas de máxima intensidad.

El Mundial de Motociclismo culmina este domingo su paso por territorio sudamericano con la disputa de las carreras del GP de Brasil. Tras un inicio de campeonato vibrante en Tailandia, el Autódromo Internacional Ayrton Senna, ubicado en Goiania, se viste de gala para albergar la segunda jornada del calendario de 2026. En la categoría de Moto2, la expectación es máxima tras las sesiones de clasificación, donde los pilotos han tenido que adaptarse a un trazado de 3,84 kilómetros que destaca por su exigencia técnica y su recta principal de casi un kilómetro de longitud.

La carrera de la categoría intermedia se presenta como una batalla de resistencia y estrategia. Los participantes deberán completar un total de 26 vueltas a una pista que cuenta con 14 curvas (nueve a derecha y cinco a izquierda), donde la gestión de los neumáticos y la precisión en las frenadas serán determinantes para alcanzar el podio en el trazado brasileño.

Horario: ¿A qué hora empieza la carrera de Moto2 del GP de Brasil?

La actividad en el asfalto de Goiania no da tregua en esta jornada dominical. Tras la prueba de Moto3, los motores de la categoría intermedia rugirán para dar comienzo a su Gran Premio en el horario vespertino de España:

Carrera de Moto2 (GP de Brasil): Domingo, 22 de marzo, a las 17:15 horas (horario peninsular).

Una vez finalizada la prueba de Moto2, llegará el turno de la categoría reina de MotoGP, que cerrará el fin de semana a las 19:00 horas con una carrera programada a 31 vueltas.

Dónde ver el GP de Brasil de Moto2 en directo y ‘online’

En España, la exclusividad de los derechos televisivos del Mundial de MotoGP 2026 pertenece a DAZN. Por tanto, la carrera de Moto2 de este domingo se podrá seguir en directo a través de los canales de la plataforma disponibles en diversos operadores, siempre que se tenga contratado el paquete específico de motociclismo.

Para aquellos aficionados que prefieran seguir la competición a través de dispositivos móviles, tabletas o Smart TV, la aplicación de DAZN ofrecerá la señal en vivo y bajo demanda. Asimismo, los amantes de las dos ruedas podrán sintonizar las principales emisoras de radio nacionales (Cope, SER, Radio Marca, RNE u Onda Cero), que conectarán con el Autódromo Internacional Ayrton Senna para narrar el desempeño de los pilotos en esta segunda cita mundialista.