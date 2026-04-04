El sábado 4 de abril se presenta como una jornada muy favorable para el ahorro en la factura eléctrica, con un precio medio de 0,095 €/kWh y el semáforo del precio en verde. Los hogares españoles podrán aprovechar una amplia franja central del día con tarifas especialmente competitivas, que en algunos tramos bajarán de los 7 céntimos por kilovatio hora.

Esta situación beneficiosa contrasta notablemente con las horas nocturnas, donde se registrará el pico máximo de la jornada. La diferencia entre la hora más barata y la más cara supera los 8 céntimos, lo que subraya la importancia de planificar el consumo doméstico en las franjas más económicas.

Las mejores horas para ahorrar este sábado

El momento más económico para usar electrodomésticos será entre las 11:00 y las 12:00 horas, cuando el precio se sitúe en apenas 0,0686 €/kWh. Por el contrario, habrá que evitar especialmente la franja de 21:00 a 22:00 horas, que alcanzará los 0,1501 €/kWh, el momento más caro de toda la jornada.

La franja más económica se extenderá durante las horas centrales del día, con precios en torno a 0,07 €/kWh, un nivel excelente para poner en marcha lavadoras, lavavajillas u otros electrodomésticos de alto consumo. Este sábado será ideal para hacer la colada o preparar comidas que requieran el uso prolongado del horno.

Evolución del precio por tramos del día

La madrugada arrancará con precios moderados, en torno a los 0,10 €/kWh durante las primeras horas, manteniéndose estable hasta el amanecer. La mañana traerá el descenso más pronunciado, con una bajada gradual desde las 09:00 horas que alcanzará su mínimo al mediodía.

Durante la tarde, los precios se mantendrán contenidos, con valores entre 0,07 y 0,08 €/kWh hasta las 18:00 horas. La escalada comenzará a partir de las 19:00, intensificándose en las horas de mayor demanda nocturna. El pico de las 21:00 horas marcará el momento más costoso, antes de iniciar un descenso gradual hacia medianoche.

Precio de la luz por horas para este sábado