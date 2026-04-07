Este martes 7 de abril de 2026, el tráfico marítimo entre Ceuta y Algeciras mantiene su intenso ritmo con un total de 39 travesías programadas en ambas direcciones. Las tres principales compañías navieras que operan en el Estrecho de Gibraltar —Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea— han programado un amplio abanico de salidas para facilitar los desplazamientos entre ambas ciudades.

Los pasajeros podrán elegir entre servicios de Fast Ferry con una duración de 60 minutos y los ferrys convencionales que completan la travesía en 90 minutos. La primera salida desde Ceuta está programada a las 06:00 horas, mientras que la última partirá a las 23:00. Desde Algeciras, el servicio se inicia a las 06:30 y se extiende hasta las 23:30 horas.

Ruta Ceuta – Algeciras

La ruta desde Ceuta hacia Algeciras cuenta con 19 salidas distribuidas a lo largo del día, con una frecuencia prácticamente cada hora desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Desde el puerto de Algeciras parten 20 servicios hacia Ceuta, ofreciendo una conexión continua desde las 06:30 hasta las 23:30 horas. La distribución horaria permite múltiples opciones para los desplazamientos en ambos sentidos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Los pasajeros deben presentarse en el puerto con un mínimo de 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida programada para completar los trámites de embarque sin contratiempos. Es aconsejable confirmar previamente los horarios con las compañías navieras, ya que las condiciones meteorológicas en el Estrecho de Gibraltar pueden ocasionar modificaciones o cancelaciones puntuales.

Se recomienda revisar la documentación de viaje necesaria, especialmente para residentes extranjeros, y consultar el estado del mar antes del desplazamiento. Durante los meses de primavera, como abril, las condiciones suelen ser favorables, aunque siempre conviene estar informado sobre posibles cambios de última hora que puedan afectar a la navegación.