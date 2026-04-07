Mediaset decide limitar la emisión de las nuevas entregas de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas, devolviendo a ‘Fiesta’ su horario extendido hasta el inicio de los informativos.

Telecinco ha confirmado un giro significativo en su parrilla de programación que afecta directamente a uno de sus formatos más estables de los últimos meses. Tras un periodo de dos meses de emisión ininterrumpida de lunes a domingo, la cadena principal de Mediaset ha decidido reestructurar las tardes del fin de semana, eliminando de forma definitiva las entregas de ‘Allá tú’ durante los sábados y domingos. A partir de ahora, el concurso conducido por Juanra Bonet quedará restringido exclusivamente a la franja de lunes a viernes.

Un movimiento estratégico para optimizar costes

La decisión de la cadena se produce después de un fin de semana de pruebas en el que, sin previo aviso, se optó por no emitir el programa de las cajas el pasado sábado y domingo. En su lugar, el magacín ‘Fiesta’ prolongó su duración hasta las 21:00 horas, recuperando así su formato original de cinco horas de emisión en directo para cubrir el hueco dejado por el concurso.

Este cambio de rumbo responde, según se ha podido conocer, a una voluntad de optimizar costes por parte de Mediaset. Aunque el programa mantendrá su cita diaria a las 20:00 horas durante la semana laborable, Telecinco prescinde de sus concursos en las jornadas de descanso. Esta reestructuración también afecta a ‘El precio justo’, que cederá su espacio el próximo sábado 11 de abril a las 13:50 horas al estreno de ‘Visto lo visto’, el nuevo espacio presentado por Verónica Dulanto.

‘Allá tú’ se despide del fin de semana en su mejor momento

Lo llamativo de este ajuste de programación es que se produce en una etapa de notable crecimiento para el formato producido por Gestmusic. Desde su regreso a la pantalla el pasado mes de enero, ‘Allá tú’ ha mantenido una tendencia ascendente en sus cifras de seguimiento, logrando una media del 8,6% de cuota de pantalla y 842.000 espectadores en sus emisiones de fin de semana.

De hecho, los últimos datos registrados antes de este cambio estratégico fueron especialmente positivos para el programa:

• El sábado 21 de marzo alcanzó su máximo en dicha jornada con un 9,3%.

• El domingo 29 de marzo anotó su récord histórico en fin de semana, firmando un 9,6% de share y 901.000 espectadores.

Pese a estos resultados competitivos, la cadena ha optado por priorizar una estructura de parrilla que favorece la continuidad de sus magacines de actualidad durante el sábado y el domingo. De este modo, se busca concentrar el consumo del concurso de Juanra Bonet en los días laborables para fortalecer la fidelidad del espectador en la franja previa a la edición nocturna de los informativos.