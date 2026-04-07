Tasio y Carmen intentan salvar su matrimonio tras sus respectivos deslices, mientras que la verdadera identidad de la mujer de Gabriel podría quedar al descubierto durante la recepción oficial.

La serie líder de las tardes en Antena 3, ‘Sueños de libertad’, encara este martes, 7 de abril, una jornada de máxima tensión emocional y revelaciones inesperadas. Tras el regreso a la normalidad después del periodo festivo, los habitantes de la colonia se enfrentan a decisiones que marcarán su futuro inmediato, con especial atención al asedio que sufre Beatriz y la crisis de confianza entre Tasio y Carmen.

Beatriz, contra las cuerdas ante la llegada de Pelayo

El regreso de Pelayo a la casa de los De la Reina no solo ha traído consigo una propuesta para mejorar la imagen reputacional de la familia tras los escándalos de Damián. En el episodio de hoy, un encuentro casual podría dinamitar la estabilidad de los protagonistas. Begoña, recién llegada de Pelahustán, presenta a Pelayo a Juanito y a Antonia (Beatriz).

La sorpresa salta cuando el marido de Marta asegura conocer a la primera mujer de Gabriel de su etapa en México. Este reconocimiento sitúa a Beatriz en una posición crítica, ya que la exposición de su verdadera identidad echaría por tierra sus planes y el chantaje que mantiene sobre Gabriel. Precisamente, este último intentará suavizar la relación con ella mediante la entrega de una nueva suma de dinero, ajeno al peligro que supone la presencia de Pelayo.

El pacto de Tasio y Carmen para salvar su unión

En el terreno sentimental, el matrimonio formado por Tasio y Carmen atraviesa un momento de fragilidad. Tras el beso de Carmen con David —quien ha regresado a Toledo para las obras de la casa cuna— y el desliz de Tasio con Paula, ambos deciden dejar de lado sus sentimientos externos y apostar por su relación.

Sin embargo, la culpa atormenta a Tasio, quien trata de ocultar su infidelidad con gestos excesivamente cómplices hacia su esposa. Esta actitud, lejos de tranquilizar a Carmen, comienza a despertar sospechas en ella, presintiendo que algo extraño le sucede a su marido.

Conflictos familiares y malas compañías

La jornada de este martes también deja otros frentes abiertos:

• El acercamiento de Begoña y Eduardo: El chófer se disculpa con la enfermera por los problemas que su ayuda le ha causado con su marido. Ambos viven un momento de proximidad, mientras Manuela opta por el silencio ante las preguntas de Eduardo sobre la crisis matrimonial de los señores.

• Tensión en el dispensario: Miguel muestra su apoyo incondicional a su madre tras conocer la infidelidad de Pablo. Por su parte, Mabel confronta directamente a su padre y rechaza a Salva para evitar conflictos con Claudia.

• El camino delictivo de Gregorio: Tras fracasar en su intento de encontrar un empleo digno, Gregorio comienza a trabajar con Álvaro, dedicándose a robar a transeúntes aprovechando cualquier descuido.

• La mediación de Digna: Con el objetivo de reconciliar a la familia, Digna pide a Begoña que convenza a la pequeña Julia para que asista a la recepción de Pelayo y así acercar posturas con su abuelo.