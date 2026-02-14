El Real Madrid recibe este sábado 14 de febrero a la Real Sociedad en la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Un duelo de estilos en el que los blancos, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, buscan el liderato provisional, mientras que los donostiarra llegan con la moral por las nubes tras su éxito copero.

El Santiago Bernabéu será el epicentro del fútbol español este sábado. El Real Madrid llega a la cita con la efectividad por bandera: Arbeloa cuenta sus partidos de Liga por victorias, aunque el juego del equipo aún genera debate entre la afición. Por su parte, la Real Sociedad de Matarazzo aterriza en la capital en su mejor momento del año, sin conocer la derrota en lo que va de 2026 y tras dar un paso de gigante hacia la final de Copa al vencer al Athletic en San Mamés (0-1).

Horario: ¿A qué hora empieza el Real Madrid – Real Sociedad?

El encuentro se disputará mañana, sábado 14 de febrero, a las 21:00 horas (horario peninsular español). Una cita nocturna perfecta para cerrar la jornada sabatina con uno de los clásicos del fútbol nacional.

Televisión y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

Para los aficionados en España, el choque podrá seguirse a través de las siguientes plataformas:

Televisión: Se emitirá en directo por Movistar Plus+ (dial 7), LALIGA TV por Movistar+ (dial 54) y Orange TV (dial 110).

Los establecimientos públicos podrán sintonizarlo en LALIGA TV Bar (dial 300 en Movistar).

Los establecimientos públicos podrán sintonizarlo en (dial 300 en Movistar). Online: A través de la aplicación de Movistar Plus+ para smartphones, tablets y Smart TV.

Las claves: El liderato contra el «Efecto Matarazzo»

El partido es vital para las aspiraciones de ambos conjuntos:

Real Madrid: Una victoria colocaría a los blancos como líderes provisionales , trasladando toda la presión al FC Barcelona, que no jugará hasta el lunes frente al Girona. Se espera que Arbeloa apueste por su bloque de confianza con Vinicius Jr. y Mbappé liderando el ataque.

Una victoria colocaría a los blancos como , trasladando toda la presión al FC Barcelona, que no jugará hasta el lunes frente al Girona. Se espera que Arbeloa apueste por su bloque de confianza con y liderando el ataque. Real Sociedad: Los «txuri-urdin» han recuperado su identidad competitiva. Con una defensa liderada por Zubeldia y un centro del campo creativo, el equipo vasco busca puntuar en el Bernabéu para consolidar su asalto a los puestos europeos.

Posibles Alineaciones