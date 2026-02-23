La ciudad autónoma registrará una jornada marcada por la disminución de la nubosidad y temperaturas máximas estables que alcanzarán los 17 grados

Ceuta afronta este lunes, 23 de febrero de 2026, una jornada de transición en lo meteorológico. Según las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad ha amanecido con cielos cubiertos, una situación que se ha mantenido durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la tendencia para el resto del día apunta a una estabilización del tiempo, con una apertura clara de los claros que dejará un escenario de cielos prácticamente despejados antes del anochecer.

Evolución de la nubosidad y el estado del cielo

El pronóstico oficial detalla que la densa capa de nubes presente hasta las 06:00 horas comenzará a disiparse de forma progresiva. A partir de primera hora de la mañana, se espera que la nubosidad disminuya significativamente, dando paso a un ambiente con pocas nubes que predominará durante la tarde. Esta evolución permitirá disfrutar de una jornada marcada por la estabilidad tras el inicio gris de la semana.

Temperaturas y régimen de vientos

En el apartado térmico, los termómetros en la ciudad autónoma no experimentarán cambios drásticos respecto a los valores registrados durante el domingo. La temperatura máxima se situará en los 17 grados, una cifra idéntica a la de ayer, mientras que las mínimas sufrirán un ligero descenso, rondando los 13 grados (frente a los 14 de la jornada previa).

En cuanto al estado de la atmósfera en superficie, el viento se mantendrá en calma, soplando de forma muy leve con dirección sudeste. Esta ausencia de rachas significativas contribuirá a que la sensación térmica en las horas centrales del día sea agradable, en sintonía con la recuperación de los cielos despejados.