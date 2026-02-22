Los números agraciados en el sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo han sido el 6, 15, 36, 38, 43 y 44. El número complementario corresponde al 23 y el reintegro al 7.

El sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de azar con mayor tradición y arraigo en España, ha vuelto a concitar el interés de miles de apostantes en la jornada de hoy, domingo 22 de febrero de 2026. La combinación ganadora del primer premio ha recaído en los números 6, 15, 36, 38, 43 y 44. Asimismo, el número 23 ha actuado como complementario, mientras que el reintegro ha sido el 7.

La Bonoloto, gestionada y regulada por la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado, mantiene su vigencia como una de las opciones predilectas para los jugadores desde su creación en febrero de 1988. Según los estatutos de la propia sociedad estatal, el juego destina el 55% de su recaudación total al reparto de premios entre las distintas categorías de acertantes.

Funcionamiento y modalidades de apuesta

Para participar en este sorteo, el sistema de juego consiste en la selección de seis números dentro de una tabla que comprende del 1 al 49. El importe de cada apuesta individual es de 0,50 euros (50 céntimos), si bien para que el boleto adquiera validez legal es preceptiva la realización de, al menos, dos apuestas.

Los participantes disponen de diversas modalidades para formalizar sus pronósticos. La apuesta simple permite jugar de una a ocho combinaciones por boleto, eligiendo seis guarismos en cada una de ellas. Por su parte, la apuesta múltipleofrece la posibilidad de seleccionar hasta un máximo de 11 números. Bajo esta fórmula, el incremento de los números elegidos conlleva un aumento proporcional en las probabilidades de éxito, aunque también supone un mayor coste en la adquisición del boleto.

Periodicidad de los sorteos

La estructura del juego permite a los usuarios optar por participar en un único sorteo diario o, por el contrario, concurrir al resto de las jornadas de la semana. Esta última modalidad habilita la participación en los seis sorteos semanales —que transcurren de lunes a sábado— siempre que la validación del boleto se efectúe con anterioridad a la celebración del primer sorteo en el que se desee intervenir, manteniendo la misma combinación durante todo el ciclo semanal.