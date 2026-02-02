Tras un enero marcado por el paso sucesivo de borrascas de alto impacto como Harry, Ingrid, Joseph o Kristin, la atmósfera no parece dar tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que la primera mitad de febrero de 2026 seguirá el mismo patrón inestable, con la llegada continua de frentes que mantendrán el paraguas como un accesorio indispensable en casi toda España.

Aquí tienes el desglose de lo que nos espera para las próximas semanas según los últimos boletines oficiales.

Primera semana (2 al 8 de febrero): Borrascas y nieve

El mes arranca con un tren de bajas presiones atlánticas que entrarán por el oeste peninsular.

• Zonas más afectadas: Galicia, Extremadura y la vertiente sur de la Península recibirán las precipitaciones más abundantes.

• Fenómenos significativos: Se esperan nevadas copiosas en los sistemas montañosos, acompañadas de temporal marítimo y rachas de viento intensas.

• Temperaturas: Pese a la lluvia, no será una semana gélida. Los termómetros marcarán valores ligeramente por encima de la media para esta época del año.

Segunda semana (9 al 15 de febrero): Continuidad de las lluvias

Aunque la incertidumbre aumenta, el modelo de predicción señala que el pasillo de borrascas atlánticas seguirá abierto.

• Previsión: Las lluvias continuarán regando la mayor parte de la Península y Baleares.

• Las excepciones: El litoral mediterráneo y Canarias mantendrán un tiempo mucho más seco en comparación con el resto del país.

Tercera semana (16 al 22 de febrero): ¿Cuándo parará de llover?

De momento, la AEMET no ve un final claro al episodio húmedo. Para la tercera semana de febrero se prevén:

• Precipitaciones superiores a lo habitual en amplias zonas del interior y el oeste peninsular.

• Temperaturas más altas de lo normal, lo que podría favorecer que la cota de nieve suba y las lluvias sean de carácter más templado.