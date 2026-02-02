La jornada de sorteos celebrada ayer dejó una importante lista de ganadores. Desde los sueldos de la ONCE hasta los botes de Loterías y Apuestas del Estado, aquí tienes el resumen definitivo para verificar tus boletos del primer día del mes.

1. Sueldazo de la ONCE

El premio estrella recayó en el número 96100. Los afortunados que posean este número y la serie correspondiente cuentan con un premio de 5.000 € al mes durante 20 años y 300.000 € al contado.

• Premio Mayor:

• Número: 96100 | Serie: 039

• Premios de 24.000 € anuales durante 10 años:

• 31481 (Serie 042)

• 48880 (Serie 002)

• 96143 (Serie 047)

• 98646 (Serie 047)

Premios menores: El número 96100 sin la serie premiada otorga 20.000 €. También existen premios por terminaciones que van desde los 2 € hasta los 200 €.

2. El Gordo de la Primitiva

Para quienes buscaron el gran bote en el sorteo dominical, la combinación ganadora fue la siguiente:

• Combinación: 6 – 7 – 9 – 25 – 35

• Número Clave: 3

3. Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto cerró la jornada con los siguientes números:

• Combinación: 08 – 11 – 12 – 31 – 35 – 46

• Complementario: 37

• Reintegro: 04

Recordatorio para el cobro

Si tu boleto resultó premiado, dispones de un plazo de tres meses para reclamar el premio. Los importes menores pueden cobrarse en administraciones oficiales, mientras que los premios mayores requieren acudir a entidades bancarias autorizadas.

Aviso Legal: Esta información es informativa. Se recomienda cotejar los resultados en los canales oficiales de la ONCE y de Loterías y Apuestas del Estado.