El Athletic Club logró una victoria de gran mérito por 2-3 ante el Atalanta en la séptima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, un triunfo que mantiene al conjunto rojiblanco con opciones reales de clasificación para la siguiente ronda.

El equipo bilbaíno afrontaba el encuentro con la necesidad de sumar puntos y mostró carácter desde el inicio, aunque fue el Atalanta quien llevó el peso del juego en la primera mitad. El Athletic supo resistir los momentos de mayor presión local y llegó al descanso con el marcador aún abierto.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto rojiblanco dio un paso al frente y encontró el premio a su insistencia. Gorka Guruzeta firmó el tanto del empate, que dio confianza al equipo y abrió el camino a la remontada. Poco después, Nico Serrano y Robert Navarro ampliaron la ventaja con dos goles que reflejaron el buen momento ofensivo del Athletic.

El Atalanta recortó distancias en los minutos finales y apretó hasta el último instante, pero el Athletic se mantuvo firme en defensa y supo gestionar la ventaja para asegurar una victoria clave a domicilio.

Con este resultado, el Athletic Club llega a la última jornada de la fase de grupos dependiendo de sí mismo para seguir avanzando en la competición, confirmando que este equipo sigue muy vivo en la Champions League.