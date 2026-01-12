Tras el impacto de la ciclogénesis explosiva provocada por la borrasca Goretti, que ha azotado el norte peninsular con avisos naranjas, España se prepara para un cambio radical de tiempo a partir de hoy, lunes 12 de enero de 2026. Una masa de aire marítimo tropical impulsada por una vaguada atlántica provocará un giro térmico que elevará los termómetros muy por encima de lo habitual para estas fechas.

Temperaturas: Hasta 8 °C por encima de lo normal

El frío intenso de la semana de Reyes da paso a un episodio de temperaturas inusualmente suaves:

• Giro térmico: Se esperan temperaturas entre 4 y 8 °C superiores a la media estacional en el interior y el noreste peninsular.

• Zonas más cálidas: El aumento será más notable en la mitad noreste, donde se producirán deshielos significativos hasta el martes.

• Fenómeno efímero: Este «oasis» térmico durará poco; en cuanto la vaguada se retire, la Península volverá a enfriarse generando su propia masa de aire frío continental.

Galicia: El punto más lluvioso de toda Europa

Mientras el interior disfruta de este alivio térmico, el extremo occidental se prepara para un temporal de agua sin precedentes en el continente para los próximos siete días:

• Récord de precipitaciones: Según el modelo europeo, Galicia registrará más lluvia que cualquier otra zona de Europa, con acumulados que superarán los 150 l/m².

• Otras zonas afectadas: Las lluvias, localmente fuertes, se extenderán por el oeste de Andalucía y el Sistema Central debido a los vientos húmedos y templados del suroeste.

Balance de borrascas: Francis y Goretti

El inicio del invierno 2026 está siendo especialmente convulso:

1. Francis: Dejó las primeras lluvias y frío de la temporada.

2. Goretti: Su núcleo principal afectó a Francia y Reino Unido, pero en España dejó nieve en cotas altas y temporal marítimo en el Cantábrico antes de dar paso a la actual advección cálida.