Los mercados financieros arrancan este lunes 12 de enero de 2026 bajo una fuerte presión. El Ibex 35 muestra señales de agotamiento tras siete semanas de alzas, incapaz de consolidar los 17.700 puntos. La apertura a la baja en Europa viene contagiada por un nuevo «terremoto» político en Estados Unidos y la escalada de la tensión geopolítica.

Powell bajo investigación: El choque que sacude a Wall Street

La noticia del día es la apertura de una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el presidente de la Fed, Jerome Powell.

• El motivo: Supuestas irregularidades en la renovación de la sede de la Fed (2.500 millones de dólares) y su testimonio ante el Congreso.

• La respuesta: Powell ha sido tajante, denunciando que se trata de una intimidación política por negarse a plegar la política monetaria (tipos de interés) a las preferencias de Donald Trump.

• Impacto: La incertidumbre sobre la independencia del banco central estadounidense está castigando a los futuros de Wall Street y, por rebote, a las bolsas europeas.

Refugio en metales preciosos: Oro y Plata en máximos

Ante el ruido político y la inestabilidad, los inversores están huyendo hacia activos refugio, llevando a los metales a niveles nunca vistos:

• Oro: Roza los 4.600 dólares por onza, marcando un nuevo récord histórico.

• Plata: Se dispara más de un 6%, superando los 84 dólares.

Geopolítica: Irán, Groenlandia y Venezuela

La agenda de Donald Trump mantiene en vilo a varios frentes:

1. Irán: Los disturbios internos y la amenaza de un ataque inminente por parte de EE. UU. han impulsado el Brent hacia los 64 dólares.

2. Groenlandia: Países europeos debaten presencia militar ante el temor de una acción estadounidense sobre la isla.

3. Venezuela: Repsol, junto a otras petroleras, invertirá en el país tras la mediación de Trump, aunque gigantes como ExxonMobil se mantienen al margen por falta de garantías.

Criptomonedas y Divisas

• Bitcoin: Intenta reaccionar al alza situándose en los 91.756 dólares, con la vista puesta en la resistencia de los 94.500 para confirmar un suelo.

• Euro/Dólar: Tras once sesiones de caídas, el euro recupera aliento y se sitúa en 1,1666 dólares.

Agenda de la semana: Lo que moverá el mercado

• Martes: Inflación (IPC) en EE. UU. y resultados de JP Morgan.

• Miércoles: Resultados de Bank of America y Wells Fargo.

• Jueves: IPC en España y resultados de Morgan Stanley y Goldman Sachs.