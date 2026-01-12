El mercado eléctrico arranca la semana al alza. El precio medio de la luz para hoy, lunes 12 de enero de 2026, se sitúa en 88,52 €/MWh, lo que supone un incremento del 9,78% respecto a la jornada de ayer domingo.

A pesar de esta subida, el ahorro respecto al año pasado se mantiene sólido: en estos primeros 12 días de enero pagamos de media un 14% menos que en el mismo periodo de 2025.

Las horas más baratas: Aprovecha la madrugada

Para encontrar los precios más bajos de este lunes hay que mirar a las horas de menor actividad económica, ya que durante el día los precios no bajarán de los 76 €/MWh:

• El mínimo absoluto: Entre las 04:00 y las 05:00 horas, con un coste de 60,13 €/MWh.

• Mejor tramo diurno: Entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando el precio se estabiliza en torno a los 76-77 €/MWh.

Las horas más caras: Evita el pico de la noche

El precio se dispara al final de la jornada laboral, superando ampliamente la barrera de los 100 euros:

• El pico máximo: Entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando los 119,64 €/MWh.

• Tramo crítico: Desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, el precio se mantendrá por encima de los 115 €/MWh.

Listado completo por horas (lunes 12 de enero)

• 00:00 – 01:00: 77,49 €/MWh

• 01:00 – 02:00: 77,94 €/MWh

• 02:00 – 03:00: 73,01 €/MWh

• 03:00 – 04:00: 63,43 €/MWh

• 04:00 – 05:00: 60,13 €/MWh (Mínimo diario)

• 05:00 – 06:00: 67,89 €/MWh

• 06:00 – 07:00: 82,45 €/MWh

• 07:00 – 08:00: 97,14 €/MWh

• 08:00 – 09:00: 104,65 €/MWh

• 09:00 – 10:00: 101,29 €/MWh

• 10:00 – 11:00: 89,33 €/MWh

• 11:00 – 12:00: 78,75 €/MWh

• 12:00 – 13:00: 76,37 €/MWh

• 13:00 – 14:00: 76,87 €/MWh

• 14:00 – 15:00: 77,33 €/MWh

• 15:00 – 16:00: 76,03 €/MWh

• 16:00 – 17:00: 85,62 €/MWh

• 17:00 – 18:00: 102,85 €/MWh

• 18:00 – 19:00: 116,49 €/MWh

• 19:00 – 20:00: 115,70 €/MWh

• 20:00 – 21:00: 119,64 €/MWh (Máximo diario)

• 21:00 – 22:00: 118,42 €/MWh

• 22:00 – 23:00: 99,24 €/MWh

• 23:00 – 24:00: 86,31 €/MWh