La ciudad autónoma vivirá una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con un predominio de cielos soleados y vientos leves de componente este que no superarán los 11 kilómetros por hora.

La Ciudad de Ceuta presenta para este viernes, 13 de marzo, un escenario meteorológico caracterizado por la bonanza y la ausencia de precipitaciones. Según los registros actualizados a primera hora de esta mañana, la jornada se desarrollará bajo un ambiente soleado y estable, con condiciones óptimas para la actividad al aire libre en todo el territorio ceutí.

Oscilación térmica y sensación ambiental

Los termómetros en la ciudad registrarán valores primaverales durante las próximas horas. Se espera que la temperatura máxima alcance los 17°C, mientras que la mínima se situará en los 14°C, lo que supone una amplitud térmica reducida. A primera hora de la mañana, la humedad relativa se sitúa en niveles altos, en torno al 87%, aunque se prevé que la media diaria se estabilice cerca del 80%.

El índice ultravioleta alcanzará un valor máximo de 5, lo que se cataloga como un nivel de riesgo moderado, propio de la transición hacia la temporada estival, recomendándose las precauciones habituales bajo la exposición directa al sol.

Régimen de vientos y ausencia de lluvias

En el apartado eólico, la situación en el Estrecho se mantendrá en calma. Predominarán los vientos de componente este, con una velocidad media de 11 kilómetros por hora (7 mph). Esta brisa suave contribuirá a mantener la sensación de estabilidad durante toda la jornada.

Por último, las probabilidades de lluvia son inexistentes para este viernes. Tanto para el periodo diurno como para el nocturno, la probabilidad de precipitación se mantiene en el 0%, garantizando cielos despejados y una noche que se prevé igualmente clara y sin complicaciones meteorológicas.