La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que para este miércoles 25 de febrero de 2026, Ceuta experimentará una jornada marcada por la estabilidad térmica y cielos predominantemente grises.

Estado del cielo y precipitaciones

El día comenzará con un panorama muy nuboso, evolucionando a cielos totalmente cubiertos a partir de media mañana. Aunque la nubosidad será densa, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, en torno al 30%, por lo que no se esperan lluvias significativas salvo alguna llovizna muy puntual y dispersa.

Temperaturas y vientos

Los termómetros no sufrirán grandes variaciones respecto a las jornadas anteriores, manteniendo un ambiente suave:

• Temperatura Máxima: Alcanzará los 17°C.

• Temperatura Mínima: Se situará en los 12°C.

• Viento: Soplará flojo de componente Este, con rachas que no superarán los 15-20 km/h en las zonas más expuestas de la costa.

Otros datos de interés

• Humedad relativa: Se mantendrá alta, oscilando entre el 70% y el 100%.

• Índice Ultravioleta (UV): El máximo previsto es de 4, un nivel moderado a pesar de la nubosidad.