Domingo por la noche y toca plan de sofá: entre informativos de cierre de semana, espacios deportivos y documentales que engancha, la tele viene cargada. Aquí tienes la parrilla completa y, además, una pequeña selección de imprescindibles en cada cadena para que no pierdas tiempo decidiendo.

La 1

La cadena pública apuesta fuerte por el formato informativo y el documental.

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:25 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:30 Informe semanal

Informe semanal 22:05 Nuevas entregas del documental sobre la selección española

Nuevas entregas del documental sobre la selección española 22:55 Denominación de origen

Denominación de origen 23:45 Denominación de origen

Denominación de origen 00:45 Denominación de origen

Denominación de origen 01:35 Estudio estadio mundial

Imprescindibles:

21:30 Informe semanal , para entrar en el domingo con contexto y buena cobertura.

, para entrar en el domingo con contexto y buena cobertura. 22:05 Nuevas entregas del documental sobre la selección española , plan perfecto si te gusta seguir historias deportivas.

, plan perfecto si te gusta seguir historias deportivas. 22:55 Denominación de origen , ideal si buscas algo más tranquilo y con gancho.

, ideal si buscas algo más tranquilo y con gancho. 01:35 Estudio estadio mundial, para rematar la noche con mirada más amplia.

La 2

Más disfrute y contenido variado: comedia, entretenimiento y documentales.

20:35 ¡Cómo nos reímos!

¡Cómo nos reímos! 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 00:15 Alhambra

Alhambra 01:45 Documentos TV

Imprescindibles:

20:35 ¡Cómo nos reímos! , si apetece reírse un rato sin complicaciones.

, si apetece reírse un rato sin complicaciones. 21:40 Malas lenguas Noche , repetición incluida en la parrilla: buena oportunidad para engancharte si te lo perdiste.

, repetición incluida en la parrilla: buena oportunidad para engancharte si te lo perdiste. 01:45 Documentos TV, para cerrar con una dosis de contenido sólido.

Antena 3

Arranca con noticias, se mete en el deporte y remata con música y entretenimiento.

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Llega la Gran Batalla

Llega la Gran Batalla 01:40 La Voz Kids

Imprescindibles:

21:00 A3 Noticias Fin de Semana , plan básico antes de cambiar de tercio.

, plan básico antes de cambiar de tercio. 21:45 Deportes 2 , para los que no se pierden el repaso deportivo.

, para los que no se pierden el repaso deportivo. 22:10 Llega la Gran Batalla , buena apuesta si te va el ritmo de concurso/competición.

, buena apuesta si te va el ritmo de concurso/competición. 01:40 La Voz Kids, para dejarte llevar con actuaciones al final del día.

Cuatro

Informativos, citas y cine: variado y con un punto “para cambiar el canal” sin que se te caiga el plan.

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 First Dates

First Dates 22:45 John Cena y Ashley Scott protagonizan ’12 trampas’

John Cena y Ashley Scott protagonizan ’12 trampas’ 01:20 Cine Cuatro

Imprescindibles:

21:10 First Dates , si te apetece comedia emocional y momentos de cita.

, si te apetece comedia emocional y momentos de cita. 22:45 John Cena y Ashley Scott protagonizan ’12 trampas’ , ideal para pasar a modo película.

, ideal para pasar a modo película. 01:20 Cine Cuatro, por si quieres una segunda ronda cinematográfica.

Telecinco

Noticia, debate y entretenimiento: con un bloque claramente orientado a la audiencia de tarde-noche.

21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez

Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez 01:10 Supervivientes: diario

Imprescindibles:

21:30 El desmarque Telecinco , para seguir la actualidad con un tono más ágil.

, para seguir la actualidad con un tono más ágil. 22:00 Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez , plan de entrevista y charla con tirón.

, plan de entrevista y charla con tirón. 01:10 Supervivientes: diario, si eres de los que no se pierden el seguimiento del reality.

laSexta

Fin de semana informativo y espacios de investigación para ir cogiendo el tono nocturno.

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 20:50 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:00 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:15 Sábado Clave

Sábado Clave 21:45 laSexta Xplica

laSexta Xplica 01:55 Equipo de Investigación

Imprescindibles:

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana , para empezar con una buena primera tanda.

, para empezar con una buena primera tanda. 21:15 Sábado Clave , si te gusta lo que explica y ordena la realidad.

, si te gusta lo que explica y ordena la realidad. 21:45 laSexta Xplica , muy buena opción si prefieres contenidos claros y amenos.

, muy buena opción si prefieres contenidos claros y amenos. 01:55 Equipo de Investigación, el plan “modo documental/investigación” para quienes no sueltan el tema.

¿Con qué te quedas tú? Si quieres, dime tu estilo (noticias, cine, deporte o documental) y te propongo un itinerario rápido siguiendo solo lo que hay en la parrilla de hoy.