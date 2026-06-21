Domingo por la noche y toca plan de sofá: entre informativos de cierre de semana, espacios deportivos y documentales que engancha, la tele viene cargada. Aquí tienes la parrilla completa y, además, una pequeña selección de imprescindibles en cada cadena para que no pierdas tiempo decidiendo.
La 1
La cadena pública apuesta fuerte por el formato informativo y el documental.
- 20:55 Telediario 2
- 21:25 Teledeporte 2
- 21:30 Informe semanal
- 22:05 Nuevas entregas del documental sobre la selección española
- 22:55 Denominación de origen
- 23:45 Denominación de origen
- 00:45 Denominación de origen
- 01:35 Estudio estadio mundial
Imprescindibles:
- 21:30 Informe semanal, para entrar en el domingo con contexto y buena cobertura.
- 22:05 Nuevas entregas del documental sobre la selección española, plan perfecto si te gusta seguir historias deportivas.
- 22:55 Denominación de origen, ideal si buscas algo más tranquilo y con gancho.
- 01:35 Estudio estadio mundial, para rematar la noche con mirada más amplia.
La 2
Más disfrute y contenido variado: comedia, entretenimiento y documentales.
- 20:35 ¡Cómo nos reímos!
- 21:40 Malas lenguas Noche
- 21:40 Malas lenguas Noche
- 00:15 Alhambra
- 01:45 Documentos TV
Imprescindibles:
- 20:35 ¡Cómo nos reímos!, si apetece reírse un rato sin complicaciones.
- 21:40 Malas lenguas Noche, repetición incluida en la parrilla: buena oportunidad para engancharte si te lo perdiste.
- 01:45 Documentos TV, para cerrar con una dosis de contenido sólido.
Antena 3
Arranca con noticias, se mete en el deporte y remata con música y entretenimiento.
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Llega la Gran Batalla
- 01:40 La Voz Kids
Imprescindibles:
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana, plan básico antes de cambiar de tercio.
- 21:45 Deportes 2, para los que no se pierden el repaso deportivo.
- 22:10 Llega la Gran Batalla, buena apuesta si te va el ritmo de concurso/competición.
- 01:40 La Voz Kids, para dejarte llevar con actuaciones al final del día.
Cuatro
Informativos, citas y cine: variado y con un punto “para cambiar el canal” sin que se te caiga el plan.
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:50 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 First Dates
- 22:45 John Cena y Ashley Scott protagonizan ’12 trampas’
- 01:20 Cine Cuatro
Imprescindibles:
- 21:10 First Dates, si te apetece comedia emocional y momentos de cita.
- 22:45 John Cena y Ashley Scott protagonizan ’12 trampas’, ideal para pasar a modo película.
- 01:20 Cine Cuatro, por si quieres una segunda ronda cinematográfica.
Telecinco
Noticia, debate y entretenimiento: con un bloque claramente orientado a la audiencia de tarde-noche.
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez
- 01:10 Supervivientes: diario
Imprescindibles:
- 21:30 El desmarque Telecinco, para seguir la actualidad con un tono más ágil.
- 22:00 Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez, plan de entrevista y charla con tirón.
- 01:10 Supervivientes: diario, si eres de los que no se pierden el seguimiento del reality.
laSexta
Fin de semana informativo y espacios de investigación para ir cogiendo el tono nocturno.
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 20:50 laSexta Meteo
- 21:00 laSexta Deportes
- 21:15 Sábado Clave
- 21:45 laSexta Xplica
- 01:55 Equipo de Investigación
Imprescindibles:
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana, para empezar con una buena primera tanda.
- 21:15 Sábado Clave, si te gusta lo que explica y ordena la realidad.
- 21:45 laSexta Xplica, muy buena opción si prefieres contenidos claros y amenos.
- 01:55 Equipo de Investigación, el plan “modo documental/investigación” para quienes no sueltan el tema.
¿Con qué te quedas tú? Si quieres, dime tu estilo (noticias, cine, deporte o documental) y te propongo un itinerario rápido siguiendo solo lo que hay en la parrilla de hoy.