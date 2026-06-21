El santoral católico celebra hoy, 22 de junio, a San Flavio Clemente, mártir. Su memoria se fecha en torno al año 96, dentro del testimonio de los cristianos perseguidos en los primeros siglos.

Este lunes, en el marco del tiempo ordinario, la Iglesia recuerda a los mártires y confesores de la fe, y pone el acento en la constancia cristiana ante la presión religiosa. En la misma jornada también se conmemoran obispos y mártires de diversos lugares del Imperio.

San Flavio Clemente (año 96)

La tradición sitúa a San Flavio Clemente como mártir con una referencia cronológica cercana al 96. En estos primeros tiempos, la comunidad cristiana convivía con contextos sociales y políticos donde la fidelidad a la fe podía suponer riesgos reales, especialmente cuando las autoridades exigían adhesiones contrarias al cristianismo.

En su figura se subraya el valor del testimonio: no se trata solo de una afirmación doctrinal, sino de la coherencia vivida hasta el final. La mención a su martirio ayuda a comprender cómo, ya desde el siglo I, el seguimiento de Cristo podía expresarse en condiciones extremas.

El recuerdo del santo invita a mirar la fuerza del testimonio en una época de persecuciones. Su nombre aparece vinculado a la tradición hagiográfica de los mártires antiguos, un tipo de memoria que la Iglesia conserva para sostener la esperanza de quienes hoy afrontan dificultades por su fe.

Como ocurre con muchos santos de los primeros siglos, algunos detalles biográficos pueden transmitirse de manera diversa en las fuentes antiguas; por eso, lo más seguro es quedarnos con lo esencial: San Flavio Clemente es recordado como mártir en torno al año 96 y su conmemoración forma parte del conjunto del santoral del 22 de junio.

Otros santos que se celebran el 22 de junio

San Albano de Verulamio : mártir (c. 287 ), asociado a Verulamio en el contexto de las persecuciones antiguas.

: mártir (c. ), asociado a en el contexto de las persecuciones antiguas. San Eusebio de Samosata : obispo ( 379 ), recordado por su servicio pastoral y su lugar en la historia eclesial.

: ( ), recordado por su servicio pastoral y su lugar en la historia eclesial. San Nicetas de Remesiana : obispo (c. 414 ), mencionado en la tradición eclesiástica por su ministerio en la región de Remesiana .

: (c. ), mencionado en la tradición eclesiástica por su ministerio en la región de . San Paulino de Nola : obispo ( 431 ), figura relevante de la Antigüedad cristiana por su acción episcopal y su legado espiritual.

: ( ), figura relevante de la Antigüedad cristiana por su acción episcopal y su legado espiritual. Santos Julio y Aarón : mártires (s. IV ), conservados en la memoria litúrgica como compañeros del testimonio.

: (s. ), conservados en la memoria litúrgica como compañeros del testimonio. Beato Inocencio V : papa ( 1276 ), recordado por su lugar en la sucesión de los pontífices.

: ( ), recordado por su lugar en la sucesión de los pontífices. Santos Juan Fisher y Tomás Moro : mártires ( 1535 ), santos ligados a la fidelidad católica en el contexto inglés.

: ( ), santos ligados a la fidelidad católica en el contexto inglés. Beata María Lhuillier: virgen y mártir (1794), recordada por su entrega en la tradición de las mártires.

Significado litúrgico

El 22 de junio destaca por la variedad de testimonios: junto al recuerdo de San Flavio Clemente, se conmemoran mártires como Albano de Verulamio, y obispos como Eusebio de Samosata y Nicetas de Remesiana. En la liturgia y la devoción popular, esta combinación suele leerse como un mismo mensaje: la fe se vive en la predicación, en la vigilancia del pastor y, si hace falta, en el martirio.