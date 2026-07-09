La serie diaria de Antena 3 alcanza una cifra significativa en su emisión de este jueves, 9 de julio, con una entrega marcada por las decisiones sentimentales de Marta y Fina, la propuesta de Pablo a Marisol y el aumento de la tensión en el triángulo familiar.

La producción de sobremesa de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, llega este jueves, 9 de julio, a su emblemático capítulo 600. La ficción diaria, que se emite habitualmente a las 15:45 horas, presentará un episodio de alta intensidad en el que la estabilidad de la fábrica se verá amenazada por el conflicto insostenible entre Gabriel y sus dos esposas, pertenecientes a su pasado y a su presente. En esta entrega, Beatriz adoptará un papel central al planificar y ejecutar el primer paso de una nueva estrategia que promete alterar el rumbo de los acontecimientos, centrando su atención en Juanito.

Decisiones determinantes en el entorno de Marta, Fina y Tasio

El nuevo episodio resolverá parte de las tensiones acumuladas durante la entrega del miércoles. En el ámbito laboral y personal, Tasio se convertirá en uno de los ejes de la jornada al realizar una promesa formal a Paula. No obstante, las iniciativas de Tasio no contarán con el visto bueno de la dirección de la fábrica; Marta pondrá el grito en el cielo ante una petición específica realizada por él, evidenciando las fricciones internas que atraviesa la empresa.

Por su parte, el plano sentimental de la serie experimentará un avance notable. Tras las preocupaciones manifestadas por Marta en el capítulo anterior sobre la posibilidad de estar perdiendo a Fina, ambas mujeres afrontarán la situación de cara. En la entrega de este jueves, Marta y Fina tomarán finalmente una decisión definitiva sobre el rumbo de su relación amorosa, determinando el camino que seguirán hacia el futuro.

Explicaciones, propuestas y la estrategia de Beatriz

La trama también esclarecerá los misterios que rodean a otros personajes de la producción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón. Salva mantendrá una conversación con Mabel en la que le explicará los motivos detallados de su comportamiento reservado, después de que Nieves previniera a Mabel sobre la conveniencia de acostarse con él. Asimismo, en el entorno de los trabajadores, Pablo dará un giro a su postura inicial de romper lazos con Marisol y le presentará una propuesta concreta. Mientras tanto, Miguel continuará con sus acciones tras haber tomado la decisión de ayudar a Paula y haber recibido una propuesta de cita por parte de Claudia.

El punto álgido del capítulo 600 corresponderá a Beatriz. Después del altercado previo en el que armó un escándalo al gritarle a Gabriel que Begoña nunca le querría como ella, la mujer pasará a la acción. Beatriz dará el primer paso en una nueva y maléfica estrategia, dejando en el aire la incógnita de si sus planes actuales contemplan la intención de quedarse con Juanito, lo que profundizará la crisis del triángulo matrimonial de la serie.