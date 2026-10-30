La campaña de vacunación frente a la gripe y el covid arranca oficialmente en Ceuta este viernes, 30 de octubre. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha presentado la iniciativa junto al director territorial del Ingesa, Jesús Lopera.

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Esta campaña tiene como objetivo mejorar la inmunización de la población frente a los virus de la gripe y el covid-19, en un contexto de atención a la salud pública y prevención.

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El Gobierno de Ceuta ha adquirido más de 20.000 dosis para llevar a cabo esta campaña de vacunación, con el fin de garantizar la disponibilidad de la vacuna para todos los ciudadanos.

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