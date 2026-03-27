Tras meses de gobierno en minoría, el alcalde Pedro Ángel Roca (PP) incorpora a los cuatro ediles de la formación de Santiago Abascal al Ejecutivo local. El acuerdo garantiza la aprobación de los presupuestos en un municipio marcado por la tensión social y el peso del sector agrícola.

El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha dado un vuelco político en las últimas horas. Lo que comenzó como un pleno ordinario anoche terminó con el anuncio oficial de un acuerdo de gobierno de última hora entre el Partido Popular y Vox. Este pacto pone fin a la etapa de gobierno en solitario del PP y asegura la estabilidad institucional en uno de los municipios más importantes de la comarca del Campo de Cartagena.

Las claves del acuerdo

El pacto, gestado en reuniones secretas durante la tarde del pasado miércoles, se ha hecho público mediante una moción de urgencia. Aunque el reparto final de las concejalías aún no ha sido detallado oficialmente, los puntos fundamentales son:

Entrada en el Gobierno: Los 4 concejales de Vox se integrarán en las áreas de gestión del Ayuntamiento.

Los 4 concejales de Vox se integrarán en las áreas de gestión del Ayuntamiento. Presupuestos garantizados: Vox se compromete a dar su apoyo total a las cuentas municipales, desbloqueando la gestión económica del alcalde Pedro Ángel Roca.

Vox se compromete a dar su apoyo total a las cuentas municipales, desbloqueando la gestión económica del alcalde Pedro Ángel Roca. Mayoría absoluta: Con los 8 ediles del PP y los 4 de Vox, la coalición suma 12 de los 21 concejales del pleno, superando holgadamente la mayoría necesaria frente a los independientes del PITP (6) y el PSOE (3).

Un municipio bajo el foco

La formación de este gobierno de coalición no es un hecho aislado, sino que responde a un contexto social complejo. Torre Pacheco, con 38.000 habitantes, es un enclave fundamental de la agricultura murciana con una altísima tasa de población extranjera.

El municipio todavía arrastra las secuelas de los incidentes racistas del pasado verano, cuando una agresión a un vecino derivó en altercados y llamamientos a la movilización por parte de grupos de extrema derecha en redes sociales. El nuevo Ejecutivo tendrá como reto principal gestionar la convivencia en este entorno de polarización.

Reacciones políticas

El portavoz de Vox, José Francisco Garre, ha justificado el paso adelante tras la intensificación de las negociaciones presupuestarias: «Era necesario un gobierno fuerte para los retos que tiene Torre Pacheco». Por su parte, desde el entorno del alcalde Roca se destaca que la prioridad era evitar el bloqueo constante que suponía gobernar con solo 8 concejales.