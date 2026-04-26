El Rayo Vallecano recibe a la Real Sociedad este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 14:00 horas, en el Estadio de Vallecas, en partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El encuentro abre la jornada dominical en Primera División y llega en plena recta final del campeonato.
El Rayo – Real Sociedad podrá verse en directo en España a través de DAZN LaLiga. El canal está disponible en el dial 55 de Movistar Plus+ y en el dial 113 de Orange, según la programación televisiva de la jornada.
El conjunto franjirrojo afronta el partido con el objetivo de hacerse fuerte en Vallecas, un estadio siempre exigente para cualquier rival. La Real Sociedad, por su parte, buscará sumar fuera de casa en un encuentro importante para cerrar la temporada en la zona alta de la clasificación.
Horario y dónde ver el Rayo – Real Sociedad
Partido: Rayo Vallecano – Real Sociedad
Competición: LaLiga EA Sports, jornada 32
Fecha: domingo 26 de abril de 2026
Hora: 14:00 horas, horario peninsular español
Estadio: Estadio de Vallecas, Madrid
Dónde ver por TV y online: DAZN LaLiga
Canales: Movistar Plus+ dial 55 / Orange dial 113
El Rayo – Real Sociedad promete intensidad en Vallecas, con los locales buscando aprovechar el factor campo y el conjunto donostiarra intentando imponer su calidad en una salida siempre incómoda.