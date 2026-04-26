El Rayo Vallecano recibe a la Real Sociedad este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 14:00 horas, en el Estadio de Vallecas, en partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El encuentro abre la jornada dominical en Primera División y llega en plena recta final del campeonato.

El Rayo – Real Sociedad podrá verse en directo en España a través de DAZN LaLiga. El canal está disponible en el dial 55 de Movistar Plus+ y en el dial 113 de Orange, según la programación televisiva de la jornada.

El conjunto franjirrojo afronta el partido con el objetivo de hacerse fuerte en Vallecas, un estadio siempre exigente para cualquier rival. La Real Sociedad, por su parte, buscará sumar fuera de casa en un encuentro importante para cerrar la temporada en la zona alta de la clasificación.

Horario y dónde ver el Rayo – Real Sociedad

Partido: Rayo Vallecano – Real Sociedad

Competición: LaLiga EA Sports, jornada 32

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: 14:00 horas, horario peninsular español

Estadio: Estadio de Vallecas, Madrid

Dónde ver por TV y online: DAZN LaLiga

Canales: Movistar Plus+ dial 55 / Orange dial 113

El Rayo – Real Sociedad promete intensidad en Vallecas, con los locales buscando aprovechar el factor campo y el conjunto donostiarra intentando imponer su calidad en una salida siempre incómoda.