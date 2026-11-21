El conjunto madridista recibe al equipo gallego este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, un encuentro que se podrá ver en Movistar Plus+ y DAZN.

La competición liguera regresa este fin de semana tras la disputa del último parón de selecciones del año 2026, y con ella vuelve a escena el Real Madrid para afrontar la jornada 13 de LaLiga frente al Celta de Vigo. El campeonato alcanza así su primer tercio en un escenario marcado por la pugna por el título entre el equipo merengue y el FC Barcelona, un pulso directo en el que cada tropiezo inesperado adquiere un peso determinante en el desarrollo del torneo de la regularidad.

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En esta reanudación del calendario doméstico, el conjunto blanco se mide a un adversario que llega avalado por su solidez en lo que va de curso, al situarse como uno de los equipos que menos derrotas ha encajado hasta la fecha en la competición. Asimismo, el duelo en el estadio Santiago Bernabéu recupera el recuerdo de lo sucedido en el precedente de la pasada temporada por estas mismas fechas, cuando el cuadro vigués logró imponerse en el feudo madridista.

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El precedente del 0-2 en el Santiago Bernabéu y la lucha por el liderato

El compromiso correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga reúne a dos conjuntos cuyas trayectorias recientes invitan a la cautela en el bando local. Con superado ya el primer tercio de la temporada, el Real Madrid afronta la cita inmerso en un mano a mano por el campeonato frente al FC Barcelona, una pelea cerrada en la que la regularidad y la capacidad para evitar pinchazos inesperados resultan decisivas para decantar la balanza al final del ejercicio.

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En este contexto, la visita del Celta de Vigo representa una prueba exigente para el cuadro merengue. El equipo gallego comparece en esta jornada tras haberse consolidado como uno de los conjuntos menos batidos en lo que va de Liga. A esta circunstancia deportiva se añade el antecedente inmediato registrado en el Santiago Bernabéu durante la campaña anterior, cuando el Celta de Vigo se presentó en el estadio madrileño por estas mismas fechas y venció por 0-2 al Real Madrid que entonces dirigía Xabi Alonso. Aunque la situación actual del equipo ha cambiado respecto a aquel episodio, la memoria de aquella derrota permanece presente antes del reencuentro entre ambos clubes.

Horario, fecha y dónde ver por televisión el Real Madrid – Celta de Vigo

De acuerdo con la programación establecida para esta decimotercera fecha del calendario liguero, el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo se disputará este sábado 21 de noviembre. El inicio del encuentro está fijado para las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu, franja en la que ambos equipos retomarán su actividad oficial tras el paréntesis motivado por los compromisos internacionales de selecciones.

En lo que respecta al seguimiento televisivo de la jornada, los derechos de emisión de LaLiga se encuentran repartidos de manera equitativa entre dos operadores a lo largo de cada fin de semana de competición. En concreto, Movistar Plus+ y DAZN comparten la titularidad de los derechos televisivos del campeonato nacional, distribuyéndose cinco partidos para cada plataforma durante el transcurso de cada jornada liguera.