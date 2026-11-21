Los eternos rivales se enfrentan por primera vez en LaLiga EA Sports 2026-27 en el duelo correspondiente a la decimotercera jornada, fijado para el sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas y con retransmisión en directo a través de DAZN.

El fútbol español recupera este fin de semana uno de sus enfrentamientos más emblemáticos con la disputa de El Gran Derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié. El choque, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-27, se celebrará este sábado, 21 de noviembre, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y supondrá el primer cara a cara oficial entre ambos conjuntos en la presente temporada. Por atmósfera, rivalidad y peso histórico de las dos entidades, la cita se presenta como uno de los encuentros más destacados del campeonato nacional.

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Al atractivo habitual de este duelo se suma en esta ocasión la situación clasificatoria de ambos equipos tras las primeras doce jornadas disputadas. El cuadro verdiblanco comparece en el feudo nervionense desde la cuarta posición de la tabla con un total de 26 puntos, mientras que el conjunto sevillista ocupa el sexto lugar con 18 unidades. El hecho de que los dos contendientes lleguen instalados en posiciones europeas incrementa el interés deportivo de un partido marcado por su carácter singular y cargado de alicientes clasificatorios.

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Fecha, horario, estadio y dónde ver por televisión el Sevilla – Betis OnSevilla

El enfrentamiento entre el Sevilla FC y el Real Betis correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 tendrá lugar este sábado 21 de noviembre. Según el horario establecido para esta fecha del calendario liguero, el balón comenzará a rodar a partir de las 18:30 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del primer derbi sevillano del curso.

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En lo que respecta a la cobertura audiovisual del encuentro, los aficionados que deseen seguir en vivo el desarrollo de este partido entre los eternos rivales podrán hacerlo a través de DAZN. La plataforma ofrecerá en directo la señal de este compromiso de la jornada 13, permitiendo así el seguimiento íntegro del choque tanto por televisión como mediante sus servicios digitales de emisión en directo.

Cómo llegan el Sevilla FC y el Real Betis al derbi y qué bajas presentan

El Real Betis acude a la cita del Ramón Sánchez-Pizjuán consolidado en puestos de Liga de Campeones tras ocupar la cuarta plaza de la clasificación general con 26 puntos. El balance del equipo dirigido por Manuel Pellegrini a lo largo de las doce jornadas disputadas hasta la fecha se resume en ocho victorias, dos empates y dos derrotas, lo que le permite mantener una ventaja de dos puestos y ocho puntos respecto a su rival ciudadano. En su compromiso más reciente antes del parón de selecciones, el conjunto verdiblanco logró imponerse a domicilio frente al Elche por 0-2, un encuentro resuelto gracias a los tantos anotados por Riquelme y Bartra.

Por su parte, el Sevilla FC afronta el partido situado en la sexta posición de LaLiga EA Sports con 18 puntos en su casillero. Los registros del conjunto entrenado por García Plaza tras doce jornadas completas arrojan un saldo de cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Antes de la ventana FIFA, la escuadra nervionense firmó un empate sin goles frente al Alavés en su estadio, resultado con el que cerró su actividad previa al receso internacional.

De cara a este enfrentamiento de la jornada 13, ambos técnicos deberán gestionar diversas ausencias en sus respectivas convocatorias. En las filas del conjunto sevillista causan baja Alfon, Carmona, Miguel Sierra y Marcao. En el bando del Real Betis, por otro lado, se confirma la ausencia de Morante por lesión, al tiempo que se mantiene la duda en torno a la disponibilidad de Ceballos para el encuentro de este sábado en Nervión.