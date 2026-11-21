Con los títulos de pilotos y constructores resueltos a favor de Andrea Kimi Antonelli y Mercedes, la parrilla disputa la recta final de la temporada en Estados Unidos con la segunda plaza de Max Verstappen en juego y retransmisión a través de DAZN F1.

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 afronta la recta final de la presente temporada con una nueva cita en territorio estadounidense. El circuito de Las Vegas acoge este fin de semana un gran premio marcado por una circunstancia deportiva particular, ya que los dos principales títulos del curso quedaron resueltos antes de la llegada del certamen al trazado norteamericano. De este modo, la competición entra en su tramo decisivo sin incertidumbre en lo relativo a los campeones del año, aunque mantiene abiertos distintos focos de interés en la clasificación general.

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Por un lado, el campeonato de pilotos ya tiene dueño después de que Andrea Kimi Antonelli se proclamara campeón en el Gran Premio de México, convirtiéndose a sus veinte años en el piloto más joven de la historia en conquistar la corona mundial de la categoría reina. Por otro, la escudería Mercedes dejó sentenciado el campeonato de constructores el pasado fin de semana en el Gran Premio de Brasil. Con ambos galardones adjudicados, la atención competitiva en Estados Unidos se traslada a la lucha por la segunda posición de la clasificación general de pilotos, un puesto que actualmente ocupa Max Verstappen y por el que pelearán varios contendientes.

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La lucha por el subcampeonato tras los títulos de Antonelli y Mercedes

El desembarco de la Fórmula 1 en Las Vegas presenta así un escenario competitivo centrado en las posiciones de honor inmediatamente posteriores al liderato ya asegurado. La consecución del título mundial por parte de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de México, un logro histórico por su precocidad a los veinte años, cerró de forma anticipada el debate por el primer puesto de la tabla individual. A ello se sumó el desenlace del campeonato de marcas en el Gran Premio de Brasil, cita en la que Mercedes certificó matemáticamente el título de constructores.

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En este contexto, el Gran Premio de Las Vegas ofrece a los distintos aspirantes de la parrilla un escenario relevante para definir el orden definitivo de la clasificación general en el tramo final del curso. Con ambos campeonatos ya decididos, el principal aliciente deportivo reside en la disputa por el subcampeonato de pilotos, una segunda plaza que en estos momentos pertenece a Max Verstappen y que varios pilotos tratarán de arrebatarle durante este fin de semana en Estados Unidos.

Horarios en España y dónde ver el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 BetBrothers.es

Para los aficionados residentes en España, la actividad en pista del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se desarrolla en horario de madrugada de acuerdo con la franja horaria peninsular facilitada para este evento. El programa arranca este viernes 20 de noviembre con la disputa de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, quedando reservada la carrera principal para la madrugada del domingo 22 de noviembre.

En cuanto a la cobertura televisiva y digital del acontecimiento, el fin de semana completo en el circuito estadounidense se podrá seguir en directo en España a través de DAZN F1. Esta plataforma ofrecerá las sesiones programadas desde el trazado de Las Vegas para quienes deseen acompañar el desenlace de esta cita del calendario mundialista.

Jornada Sesión Horario en España Viernes 20 de noviembre Libres 1 01:30 horas Viernes 20 de noviembre Libres 2 05:00 horas Domingo 22 de noviembre Carrera 05:00 horas

De este modo, la programación para el público español queda articulada en torno a tres citas horarias principales: la primera tanda de entrenamientos libres del viernes 20 de noviembre a las 01:30 horas, la segunda sesión de libres de esa misma jornada a las 05:00 horas y la carrera del domingo 22 de noviembre, fijada igualmente a las 05:00 horas, con emisión íntegra a través de DAZN F1.