Carlos Alcaraz y Ben Shelton se enfrentarán este sábado 21 de noviembre a partir de las 14:30 horas en las semifinales de las ATP Finals de Turín, un duelo que reedita la reciente final del Masters 1000 de París y que podrá verse en directo a través de Movistar Plus.

Carlos Alcaraz y Ben Shelton volverán a verse las caras este sábado en las semifinales de las ATP Finals de Turín, reviviendo de este modo la reciente final del Masters 1000 de París. El jugador estadounidense ha sellado su pase a la penúltima ronda del torneo gracias a su triunfo frente a Rafa Jódar, un resultado que se combinó con la victoria de Alexander Zverev ante Arthur Fils. Por su parte, el tenista murciano afronta este tramo de la competición tras haber quedado matemáticamente primero del grupo Ivan Lendl y después de que una resonancia magnética practicada este jueves descartara cualquier rotura en el isquiotibial de su pierna izquierda.

Lee tambien: Carlos Alcaraz afronta ante Flavio Cobolli un duelo intrascendente en la clasificación tras superar las dudas físicas en Turín

El enfrentamiento entre el deportista español y el jugador norteamericano supone un nuevo capítulo entre ambos tenistas en el cierre de la temporada. Alcaraz llega a esta cita avalado por un balance favorable en los duelos previos disputados entre ambos, mientras que Shelton accede a las semifinales en el torneo de Turín tras certificar su clasificación en la fase de grupos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Precedentes entre Alcaraz y Shelton y situación en la fase de grupos

El historial de enfrentamientos entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton muestra una ventaja clara para el tenista murciano, quien domina los precedentes entre ambos por cuatro victorias a una, contando entre esos triunfos el obtenido en la reciente final del Masters 1000 de París. Este antecedente confiere a la semifinal de Turín el aliciente de reeditar un choque reciente de alto nivel entre dos jugadores que ya midieron fuerzas por el título en el torneo parisino.

Lee tambien: Jódar se despide de sus primeras ATP Finals tras caer ante Shelton en dos sets (7-6 y 7-5)

En cuanto al desarrollo de la fase de grupos en Turín, Carlos Alcaraz ha asegurado ya la primera plaza del grupo Ivan Lendl de manera matemática. Mientras tanto, su rival en semifinales, Ben Shelton, dispone de descanso en la jornada de este viernes, día en el que el tenista español afronta su tercer y último compromiso de la fase de grupos. El jugador murciano llega a esta cita tras someterse este jueves a una resonancia magnética que descartó cualquier tipo de rotura en el isquiotibial de su pierna izquierda.

En el otro lado del cuadro de estas ATP Finals de Turín, Alexander Zverev ha completado la fase de grupos invicto, sumando 600 puntos más a su casillero tras imponerse a Arthur Fils. El tenista alemán aguarda ya rival para la otra semifinal del torneo, en un cuadro que queda definido para la ronda decisiva del fin de semana en la ciudad italiana.

Horario y dónde ver por televisión el Alcaraz – Shelton de las ATP Finals

El encuentro correspondiente a las semifinales de las ATP Finals de Turín entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton se celebrará este sábado 21 de noviembre a partir de las 14:30 horas. Esta será la primera de las dos semifinales programadas para la jornada del sábado en el torneo disputado en Turín.

La segunda semifinal del certamen, en la que Alexander Zverev espera conocer a su adversario, comenzará no antes de las 20:30 horas del mismo sábado 21 de noviembre. De este modo, la jornada de semifinales queda articulada en dos franjas horarias diferenciadas a lo largo del día.

Los aficionados que deseen seguir en directo el partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton, así como el resto de las semifinales de las ATP Finals de Turín, podrán hacerlo a través de Movistar Plus, plataforma que ofrece la retransmisión de estos encuentros decisivos de la competición.