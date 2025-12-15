El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado la evaluación de los últimos seis meses de gestión destacando la actuación del PSOE frente a los casos de corrupción y acoso sexual surgidos en su entorno.

“El compromiso del Gobierno de coalición y, de manera particular, del PSOE con el feminismo es absoluto”, afirmó Sánchez. Asimismo, subrayó que su partido es “la primera organización política que ha decidido afrontar el problema del acoso y los abusos con absoluta contundencia, animando y protegiendo toda denuncia”.

En varias intervenciones, el presidente insistió: “La contundencia contra el acoso y el abuso tiene las siglas del PSOE”, reafirmando la política de tolerancia cero frente a estas conductas dentro de la formación.