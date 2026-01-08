El Real Madrid de baloncesto afronta este jueves, 8 de enero de 2026, una de las citas más atípicas de la temporada europea. El conjunto blanco recibe al Maccabi Tel Aviv en la jornada 21 de la Euroliga, un duelo que se disputará en el Movistar Arena bajo un blindaje de seguridad excepcional.

Un partido «de alto riesgo» y sin público

La principal noticia del encuentro no reside en la pista, sino en la grada. Tras la reunión de la Comisión Estatal contra la Violencia y siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional, el choque ha sido declarado de alto riesgo. Como medida preventiva, el club blanco ha confirmado que el partido se jugará a puerta cerrada, por lo que el equipo de Sergio Scariolo no contará con el calor de su afición para este compromiso clave.

El Real Madrid busca consolidar su racha

Los blancos llegan a este duelo con la moral alta tras una remontada épica en Lyon contra el ASVEL (69-80).

• El factor Trey Lyles: El jugador fue el gran protagonista del último triunfo, anotando 12 puntos en un último cuarto demoledor (parcial de 8-24) que permitió al Madrid asentar su posición en la zona noble de la clasificación.

• El rival: El Maccabi Tel Aviv aterriza en la capital tras caer ante el Barça (93-83). Los israelíes se encuentran en una situación delicada, situados en la zona media-baja con un balance de 8 victorias y 12 derrotas.

Horario y dónde ver el Real Madrid – Maccabi hoy por TV

A pesar de la ausencia de público en el pabellón, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la televisión:

• Hora: 20:45 horas (horario peninsular español).

• Televisión: En directo por Movistar Plus+, a través del canal M+ Deportes (dial 63).

• Online: Disponible en la aplicación de Movistar+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

Contexto deportivo: El Barça ya espera en la final de fútbol

Para los aficionados que también sigan la sección de fútbol, cabe recordar que el FC Barcelona ya se clasificó anoche para la final de la Supercopa de España tras golear al Athletic Club por 5-0. El ganador del derbi de hoy entre Real Madrid y Atlético será el rival de los azulgranas el próximo domingo.