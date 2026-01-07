La Bonoloto, uno de los sorteos más populares y diarios de Loterías y Apuestas del Estado, ha celebrado su jornada de hoy, miércoles 7 de enero de 2026. Tras un inicio de año intenso con el sorteo de ‘El Niño’ ayer, los bombos han vuelto a girar para repartir fortuna entre los jugadores que han buscado los seis números mágicos.

A continuación, te ofrecemos la combinación ganadora y los datos del sorteo de esta noche:

Combinación ganadora de la Bonoloto (Miércoles 7 de enero)

Los números agraciados en el sorteo de hoy han sido los siguientes:

• Números: 05, 15, 17, 20, 25 y 36

• Complementario: 45

• Reintegro: 0

Cómo jugar y premios

El funcionamiento de la Bonoloto es sencillo y accesible: los participantes eligen 6 números entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, siendo obligatorio realizar al menos dos apuestas (1 euro) para que el boleto sea válido.

Existen diversas categorías de premios según el número de aciertos (6, 5+C, 5, 4 y 3), además del reintegro, que devuelve el importe de la apuesta realizada. Aquellos que juegan la modalidad semanal participan con el mismo boleto en todos los sorteos restantes de la semana.

Este contenido tiene carácter estrictamente informativo. Los resultados han sido obtenidos de los datos provisionales del sorteo. No nos hacemos responsables de posibles errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda encarecidamente verificar el boleto en un punto de venta oficial o en la web de SELAE.