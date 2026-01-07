La ONCE ha celebrado este miércoles de enero su tradicional sorteo del Cupón Diario y del Super Once. En una jornada marcada por la actualidad política y económica del inicio de año, la suerte ha vuelto a repartir premios por toda la geografía española a través de sus conocidos vendedores.

A continuación, detallamos los números agraciados en los sorteos celebrados hoy:

Cupón Diario de la ONCE (7 de enero)

El sorteo del Cupón Diario, el más emblemático de la organización, ha arrojado la siguiente combinación ganadora:

• Número premiado: 80311

• Serie (La Paga): 013

Los acertantes del número y la serie obtienen «La Paga»: 36.000 euros al año durante 25 años. Además, el número premiado reparte 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

Super ONCE

El juego de combinación de 20 números de una matriz de 80 ha dejado los siguientes resultados en su sorteo de hoy:

• Combinación ganadora: 01, 03, 06, 07, 08, 09, 20, 27, 36, 39, 41, 45, 51, 52, 64, 66, 71, 74, 79 y 82

Un sorteo con fin social

Desde 1939, la ONCE utiliza los beneficios de sus sorteos para la inclusión social y laboral de personas con discapacidad visual y otras discapacidades. Actualmente, además del Cupón Diario, la organización celebra el Cuponazo los viernes y el Sueldazo los fines de semana, ofreciendo premios de mayor cuantía.

Este contenido tiene carácter estrictamente informativo. Los resultados han sido obtenidos de los datos provisionales del sorteo. No nos hacemos responsables de posibles errores u omisiones. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE. Se recomienda verificar siempre el cupón en un punto de venta autorizado o a través de la web oficial de JuegosONCE.