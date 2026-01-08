El fútbol español vuelve a detenerse este jueves, 8 de enero de 2026, para vivir un nuevo capítulo de la máxima rivalidad madrileña. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan en la segunda semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sport City de Yeda, con el objetivo de lograr el pase a la gran final del domingo.

Este derbi llega con el recuerdo reciente del 5-2 a favor de los rojiblancos, lo que supone un reto personal para Xabi Alonso frente al bloque de Diego Pablo Simeone.

Mbappé, la ausencia confirmada y la duda de Julián Álvarez

El partido viene marcado por el estado físico de las grandes estrellas de ambos equipos:

• Baja de Kylian Mbappé: El delantero francés es la gran ausencia en el esquema de Xabi Alonso. Sus problemas en la rodilla izquierda le han impedido entrar en la convocatoria inicial, aunque el club no descarta que viaje más tarde para una hipotética final el domingo si sus sensaciones mejoran.

• El momento de Julián Álvarez: Por parte atlética, todas las miradas están puestas en «La Araña». A pesar de atravesar una racha de sequía goleadora que preocupa a la afición, Simeone mantiene su confianza total en el argentino para liderar el ataque junto a Sorloth.

Horario y dónde ver el derbi hoy por TV

Al igual que la primera semifinal, los derechos de emisión pertenecen en exclusiva a la plataforma de pago de Telefónica:

• Fecha: Jueves 8 de enero de 2026.

• Horario: El balón echará a rodar a las 20:00 horas (horario peninsular español), una hora menos en Canarias.

• Televisión: Se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga.

• Online: Los abonados podrán verlo a través de la aplicación de Movistar+ en cualquier dispositivo compatible o en su web oficial.

Formato sin prórrogas

Cabe recordar que, para esta edición de 2026, si el partido termina en empate tras los 90 minutos reglamentarios, se irá directamente a la tanda de penaltis. No habrá prórroga, una medida que busca reducir la carga física de los jugadores en este tramo de la temporada.

Alineaciones probables para el partido

Atlético de Madrid:

Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.

Real Madrid:

Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.