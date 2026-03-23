El precio de la luz para este domingo 23 de marzo se sitúa en 0,149 €/kWh de media, manteniendo niveles moderados que sitúan la jornada en semáforo amarillo según las previsiones del mercado eléctrico. La jornada presenta un comportamiento típico de fin de semana, con una clara diferenciación entre las horas nocturnas más económicas y los picos vespertinos de mayor coste.

La evolución del día dibuja un patrón favorable para los consumidores que puedan adaptar su consumo eléctrico, especialmente durante las primeras horas de la madrugada, donde se registran los precios más competitivos de toda la jornada.

Las horas clave para maximizar el ahorro

Los consumidores que busquen optimizar su factura eléctrica deben concentrar su atención en la franja comprendida entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada, momento en el que el precio alcanza su mínimo diario con 0,0857 €/kWh. Esta hora representa la oportunidad más ventajosa para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como lavavajillas o lavadoras con programación diferida.

En el extremo opuesto, la franja a evitar se sitúa entre las 20:00 y las 21:00 horas, con un precio de 0,3326 €/kWh, casi cuatro veces superior al mínimo del día. Durante esta hora pico, el coste energético se dispara debido al mayor consumo doméstico e industrial.

Para aquellos que busquen una franja más amplia de precios económicos, toda la madrugada ofrece condiciones favorables, con la franja más económica rondando los 0,09 €/kWh durante las primeras horas del día.

Evolución del precio por tramos del día

La madrugada se consolida como el período más económico, con precios que oscilan entre 0,0857 y 0,0901 €/kWh hasta las 6:00 horas. Durante estas horas, los consumidores pueden beneficiarse de tarifas especialmente competitivas para sus consumos programables.

La mañana experimenta una subida gradual a partir de las 6:00 horas, alcanzando niveles medios entre 0,14 y 0,16 €/kWh en el tramo central de la mañana. Un respiro se produce hacia las 9:00 y las 14:00 horas, donde el precio vuelve a situarse cerca de los 0,09 €/kWh.

La tarde arranca con precios contenidos hasta las 17:00 horas, pero experimenta una escalada pronunciada desde las 18:00 horas. El período vespertino, entre las 19:00 y las 22:00 horas, concentra los precios más elevados del día, superando los 0,20 €/kWh y alcanzando el pico máximo en la franja de las 20:00 horas.

Precio de la luz por horas hoy, 23 de marzo