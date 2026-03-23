La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este lunes, 23 de marzo, un inicio de jornada marcado por la nubosidad en la ciudad autónoma, que dará paso a cielos despejados durante las horas centrales del día.

La evolución meteorológica en Ceuta para este lunes, 23 de marzo, vendrá definida por la alternancia en el estado de los cielos, según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada comenzará con un escenario de cielos nubosos que se extenderá desde la madrugada hasta el mediodía. A partir de las 12:00 horas, se espera una transición hacia un ambiente despejado, permitiendo el predominio del sol durante la tarde, si bien el día concluirá nuevamente con intervalos de nubes al finalizar la jornada.

En el apartado térmico, los termómetros en la ciudad autónoma apenas experimentarán variaciones significativas respecto a los valores registrados durante el domingo. La previsión meteorológica apunta a una temperatura máxima de 16 grados, mientras que las mínimas se situarán en los 14 grados. No obstante, la sensación térmica oscilará entre una máxima de 17 grados y una mínima de 13 grados, debido a las condiciones ambientales locales.

Respecto al régimen de vientos, la AEMET prevé que predominen las brisas leves durante toda la fecha. Se esperan vientos flojos que soplarán de dirección este, lo que contribuirá a una jornada estable en lo que a la dinámica atmosférica se refiere, sin rachas de especial intensidad que alteren el desarrollo del día en la costa ceutí.