La lotería europea Eurojackpot, que une a 16 naciones y se sortea cada viernes en Finlandia, ha celebrado su última edición de este año el pasado viernes 26 de diciembre. Con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros, la combinación ganadora ha sido la siguiente:

Combinación Ganadora

• Números: 15, 21, 26, 29, 42

• Soles: 4 y 12

Sobre el sorteo Eurojackpot

Este sorteo se ha consolidado como la principal alternativa europea gracias a sus altas probabilidades de premio y a la participación de múltiples organismos independientes de todo el continente.

• Botes: El premio mayor puede alcanzar un máximo de 90 millones de euros.

• Formato: El juego consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 50 y 2 soles de una tabla de 10.

• Precio: En España, el coste de la apuesta es de 2 euros.

Categorías de Premios

Eurojackpot ofrece hasta 12 categorías de premios diferentes, lo que aumenta las opciones de los jugadores para obtener algún retorno de su inversión:

1. 5 números + 2 soles: Primer premio (Bote).

2. 5 números + 1 sol: Segundo premio.

3. 5 números + 0 soles: Tercer premio.

4. 4 números + 2 soles, y así sucesivamente hasta la categoría de 2 números y 1 sol.

Gestión de premios en España

Si has validado tu boleto en España a través de la ONCE o los canales oficiales, recuerda que los premios caducan a los 30 días. Los importes se pueden cobrar en los puntos de venta autorizados o en entidades bancarias colaboradoras dependiendo de la cuantía del premio.

Aviso: Esta información tiene carácter informativo. La única lista oficial y vinculante es la proporcionada por los organismos oficiales que gestionan el sorteo. Se recomienda verificar siempre el boleto en un terminal oficial.

