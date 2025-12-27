La inestabilidad meteorológica continúa marcando la recta final del año en la ciudad autónoma. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este sábado 27 de diciembre, Ceuta se enfrenta a una jornada de cielos cubiertos y fenómenos eléctricos que afectarán tanto a la mañana como a la tarde.

Evolución del tiempo para hoy

La jornada presentará cambios significativos en el estado del cielo y las precipitaciones:

• Mañana: Tras una madrugada de intervalos nubosos, a partir de las 06:00 horas el escenario cambiará a cielos con abundantes nubes y tormentas, situación que se mantendrá hasta el mediodía.

• Tarde y Noche: La segunda mitad del día finalizará con cielos nubosos y la persistencia de tormentas hasta el cierre de la jornada.

• Precipitaciones: Se esperan lluvias débiles distribuidas en dos momentos clave: se registrarán unos 2 litros por metro cuadrado en torno a las 12:00 y otros 2 litros aproximadamente a las 17:00.

Temperaturas y Viento:

• Máxima: 16 grados (se alcanzará hacia el final del día, a las 22:00 horas), ligeramente superior a la de la jornada anterior.

• Mínima: Se mantendrá estable en torno a los 11 grados.

• Viento: Soplarán vientos de componente sudeste, que serán la tónica dominante durante todo el sábado.

Recomendaciones

Dada la previsión de tormentas y la persistencia de la humedad, se recomienda precaución en los desplazamientos por carretera y estar atentos a posibles actualizaciones de los avisos meteorológicos, especialmente si se planea cruzar el Estrecho, ya que el viento de sudeste suele afectar a la navegación.