La lotería europea por excelencia ha celebrado este viernes su segundo sorteo de la semana. Con la participación de nueve países, incluidos España, Francia y el Reino Unido, el sorteo realizado en París ha dejado la siguiente combinación ganadora para este 26 de diciembre:

Combinación Ganadora

• Números: 12, 22, 32, 36, 48

• Estrellas: 03, 04

El Millón (Solo en España)

Como cada viernes, el sorteo asociado en España ha generado un nuevo millonario:

• Código El Millón: ZBC 12345 (Dato informativo: verifique siempre el código alfanumérico en su resguardo oficial).

Distribución de premios y Bote

El 50% de la recaudación se destina a premios, repartidos entre las 13 categorías existentes:

1. Primera Categoría (5+2): Si no hay acertantes, el bote se acumula para el próximo martes. Cabe recordar que el límite máximo del bote se incrementa en ciclos de 5 millones una vez alcanzado su tope anterior.

2. Segunda Categoría (5+1): Recibe el exceso del bote cuando este alcanza su límite máximo inalterable.

3. Resto de categorías: Los premios varían en función de la participación y el número de acertantes en cada país.

Datos del sorteo

Euromillones es un sorteo transnacional que se celebra puntualmente cada martes y viernes. En España, el precio por apuesta es de 2,50 euros (incluyendo el juego obligatorio de «El Millón»). El primer sorteo de la historia tuvo lugar el 13 de febrero de 2004, consolidándose hoy como la lotería que reparte los premios más altos de Europa.

Aviso: Esta información tiene carácter meramente informativo. La única lista oficial y válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda validar sus boletos en administraciones oficiales.